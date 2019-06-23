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Василий Кириенко: «В последнее время больше наслаждаюсь своей работой»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Василий Кириенко когда-то на I Европейских играх сказал «мерси» Баку и привез золото домой, показав лучшее время в гонке с раздельным стартом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кристина Федорович, СТВ:
Василий Кириенко, белорусский профессиональный шоссейный велогонщик:
Главная поддержка, как признается, спортсмен – это, конечно, его семья.
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Новости Беларуси. Василий Кириенко когда-то на I Европейских играх сказал «мерси» Баку и привез золото домой, показав лучшее время в гонке с раздельным...
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