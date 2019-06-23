ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Василий Кириенко: «В последнее время больше наслаждаюсь своей работой»

24.06.2019 21:04 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Василий Кириенко когда-то на I Европейских играх сказал «мерси» Баку и привез золото домой, показав лучшее время в гонке с раздельным стартом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кристина Федорович, СТВ:
На что завтра рассчитываете?

Василий Кириенко: «В последнее время больше наслаждаюсь своей работой»

Василий Кириенко, белорусский профессиональный шоссейный велогонщик:
Завтра? Вы знаете, я в последнее время вообще больше наслаждаюсь своей работой, потому что близок мой 38-й день рождения, и я хотел бы насладиться завтра гонкой, чтобы она у меня прошла хорошо. Тогда результат, естественно, даст о себе знать.

Василий Кириенко: «В последнее время больше наслаждаюсь своей работой»

Главная поддержка, как признается, спортсмен – это, конечно, его семья.

Спортсменом можешь ты не быть, а корреспондентом быть обязан. Журналистка СТВ проехала весь маршрут велогонок

Люди в материале: Василий Кириенко
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Василий Кириенко когда-то на I Европейских играх сказал «мерси» Баку и привез золото домой, показав лучшее время в гонке с раздельным...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лунный календарь на 25 июня: занимаемся глазами и аккуратнее с огнём
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
24.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика