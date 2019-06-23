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Лунный календарь на 25 июня: занимаемся глазами и аккуратнее с огнём
Источник материала: СТВ
25 июня – 22-ой лунный день. Что рекомендуется делать в это время, а что лучше отложить, читайте
Убывающая Луна в Овне. В ближайшие дни хорошо использовать в одежде и аксессуарах красный цвет.
Обязательно поешьте сухофруктов и орехов – они в этот день принесут особую пользу.
Хорошо заняться глазами – сделать маски, компрессы. И профилактика, и лечение будут удачными.
Из бытовых дел хорошо проветривать, просушить одежду на свежем воздухе.
Аккуратнее с огнём и всеми острыми предметами!
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25 июня – 22-ой лунный день. Что рекомендуется делать в это время, а что лучше отложить, читайте здесь. Убывающая Луна в Овне. В ближайшие дни хорошо использовать в...
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