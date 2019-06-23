ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Когда бег помогает. Мобильный оператор velcom | A1 завершил благотворительную акцию #velcombegom

24.06.2019 20:53 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В главной фан-зоне II Европейских игр прошла церемония награждения победителей соревнований по легкой атлетике. Впервые церемониал вышел за границы спортивных арен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Когда бег помогает. Мобильный оператор velcom | A1 завершил благотворительную акцию #velcombegom

Разделить радость побед собрались сотни людей – болельщики, официальные лица, спортсмены. Кстати, для каждой церемонии организаторы форума подготовили отдельный сценарий и уникальное музыкальное сопровождение. С подробностями – корреспондент Алена Сырова.

Когда бег помогает. Мобильный оператор velcom | A1 завершил благотворительную акцию #velcombegom

Алена Сырова, СТВ:
Завершилась церемония награждения. Наградили лучших из лучших. Напомним, на пьедестале белорусы.

Здесь, на площадке у Дворца спорта, состоялась еще одна торжественная церемония. Мобильный оператор velcom | A1 завершил свою благотворительную акцию. С 12 мая все любители бега могли оказать помощь. Сделать это было очень просто. Ребята бегали, на своих фитнес-браслетах отмечали километры: за каждый километр – по одному рублю. И так собрали 200 тысяч белорусских рублей. Все они отправятся в поддержку центров паралимпийской подготовки спортсменов.

Когда бег помогает. Мобильный оператор velcom | A1 завершил благотворительную акцию #velcombegom

Когда бег помогает. Мобильный оператор velcom | A1 завершил благотворительную акцию #velcombegom

Николай Бределев, начальник отдела корпоративных коммуникаций компании velcom | A1:
Общей инициативой мы выступили за то, чтобы результаты всех беговых дистанций, которые проходят в рамках всего чемпионата, будут включены в зачет velcombegom. Это порядка 350 километров.

Кроме этого, 7700 километров в копилку velcombegom нам подарила эстафета «Пламя мира», которая пробежала практически всю Беларусь.

Мы сообщаем официально о том, что пятый сезон #velcombegom завершается.

Когда бег помогает. Мобильный оператор velcom | A1 завершил благотворительную акцию #velcombegom

Когда бег помогает. Мобильный оператор velcom | A1 завершил благотворительную акцию #velcombegom

Когда бег помогает. Мобильный оператор velcom | A1 завершил благотворительную акцию #velcombegom

Когда бег помогает. Мобильный оператор velcom | A1 завершил благотворительную акцию #velcombegom

Когда бег помогает. Мобильный оператор velcom | A1 завершил благотворительную акцию #velcombegom

Люди в материале: Николай Бределев, Алена Сырова
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В главной фан-зоне II Европейских игр прошла церемония награждения победителей соревнований по легкой атлетике. Впервые церемониал вышел за...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Робофутбол – это когда собираешь двоих». Гимназисты из Мяделя завоевали 9 дипломов на международном турнире по робототехнике
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
24.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • пуховики мужские распродажа в москве вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика