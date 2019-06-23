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«Я просто добросовестно выполняю свою работу». Врач из Слуцка стал лучшим хирургом Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Слуцкий врач Дмитрий Цариков стал лучшим хирургом страны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В профессии он более 30 лет. Притом всё это время за здоровье пациентов неизменно борется в Слуцкой районной больнице.
Дмитрий Цариков проводит все виды операций. Особый вклад врач внес в развитие эндоскопической диагностики. Поэтому неслучайно, что в его руках высшая награда для медика – звание «Врач года Беларуси».
Дмитрий Цариков, заведующий отделением хирургии Слуцкой центральной районной больницы:
Очень приятно, безусловно, получать во Дворце Республики подобную награду.
Олег Лесников, главный врач Слуцкой центральной районной больницы:
Благодаря слуцкому хирургу районная больница получила в подарок новое профессиональное оборудование. Оно позволит вести операции с самой высокой точностью.
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Новости Беларуси. Слуцкий врач Дмитрий Цариков стал лучшим хирургом страны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В профессии он более 30 лет. Притом всё это время...
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