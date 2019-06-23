ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Я просто добросовестно выполняю свою работу». Врач из Слуцка стал лучшим хирургом Беларуси

24.06.2019 20:44 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Слуцкий врач Дмитрий Цариков стал лучшим хирургом страны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В профессии он более 30 лет. Притом всё это время за здоровье пациентов неизменно борется в Слуцкой районной больнице.

Дмитрий Цариков проводит все виды операций. Особый вклад врач внес в развитие эндоскопической диагностики. Поэтому неслучайно, что в его руках высшая награда для медика – звание «Врач года Беларуси».

«Я просто добросовестно выполняю свою работу». Врач из Слуцка стал лучшим хирургом Беларуси

«Я просто добросовестно выполняю свою работу». Врач из Слуцка стал лучшим хирургом Беларуси

Дмитрий Цариков, заведующий отделением хирургии Слуцкой центральной районной больницы:
Я просто добросовестно выполняю свою работу. Каждый день учу своих учеников относиться так же к избранной профессии.

Очень приятно, безусловно, получать во Дворце Республики подобную награду.

«Я просто добросовестно выполняю свою работу». Врач из Слуцка стал лучшим хирургом Беларуси

Олег Лесников, главный врач Слуцкой центральной районной больницы:
Подтверждает то, что хирургическая служба в нашем учреждении оказывается на высочайшем уровне. Есть все задатки для того, чтобы она развивалась в дальнейшем и очень успешно.

Благодаря слуцкому хирургу районная больница получила в подарок новое профессиональное оборудование. Оно позволит вести операции с самой высокой точностью.

Люди в материале: Дмитрий Цариков, Олег Лесников
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Слуцкий врач Дмитрий Цариков стал лучшим хирургом страны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В профессии он более 30 лет. Притом всё это время...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Возможность болеть одной командой». Что происходит на областной фан-зоне в Молодечно во время II Европейских игр
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
24.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика