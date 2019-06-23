«Я просто добросовестно выполняю свою работу». Врач из Слуцка стал лучшим хирургом Беларуси

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Слуцкий врач Дмитрий Цариков стал лучшим хирургом страны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В профессии он более 30 лет. Притом всё это время за здоровье пациентов неизменно борется в Слуцкой районной больнице.

Дмитрий Цариков проводит все виды операций. Особый вклад врач внес в развитие эндоскопической диагностики. Поэтому неслучайно, что в его руках высшая награда для медика – звание «Врач года Беларуси».









Дмитрий Цариков, заведующий отделением хирургии Слуцкой центральной районной больницы:

Я просто добросовестно выполняю свою работу. Каждый день учу своих учеников относиться так же к избранной профессии.

Очень приятно, безусловно, получать во Дворце Республики подобную награду.





Олег Лесников, главный врач Слуцкой центральной районной больницы:

Подтверждает то, что хирургическая служба в нашем учреждении оказывается на высочайшем уровне. Есть все задатки для того, чтобы она развивалась в дальнейшем и очень успешно.

Благодаря слуцкому хирургу районная больница получила в подарок новое профессиональное оборудование. Оно позволит вести операции с самой высокой точностью.