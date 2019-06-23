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«Возможность болеть одной командой». Что происходит на областной фан-зоне в Молодечно во время II Европейских игр
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Зона гостеприимства. Минская областная фан-зона открылась в Молодечно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Действует она для тех, кто не успел купить билеты непосредственно на арены мультифорума.
Здесь ежедневно проводятся прямые трансляции соревнований. Расположилась площадка рядом с Летним амфитеатром. Она оснащена всеми необходимыми техническими новинками, которые помогают показать яркие и значимые моменты мультифорума.
Раиса Казанович, начальник отдела Молодечненского райисполкома:
Виктория Шибеко, волонтер II Европейских игр:
Кроме трансляции соревнований для болельщиков работает ярмарка ремесел, точки общественного питания, где представлено всё богатство национальной кухни, концерты и выставки.
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«Возможность болеть одной командой». Что происходит на областной фан-зоне в Молодечно во время II Европейских игр
Новости Беларуси. Зона гостеприимства. Минская областная фан-зона открылась в Молодечно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Действует она для тех, кто не успел...
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