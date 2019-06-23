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Мастер-классы от игроков БАТЭ и большой бассейн. Чем ещё хорош детский лагерь «Салют»под Борисовом

24.06.2019 20:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Борисовский район. Здесь планируют оздоровить летом-2019 почти 7 тысяч 300 детей, что на две сотни больше, чем в прошлом году. Свою первую смену уже принял лагерь «Салют», который находится в посёлке Дудинка. В первые дни лета сюда приехало 205 ребят. Подробнее рассказываем в программе «Центральный регион».

Мастер-классы от игроков БАТЭ и большой бассейн. Чем ещё хорош детский лагерь «Салют»под Борисовом

Всего этим летом здесь готовы принять более шести сотен школьников. Кстати, эта цифра почти ежегодная. Большинство приезжает сюда уже не в первый раз, а это самый достоверный показатель хороших условий.

Мастер-классы от игроков БАТЭ и большой бассейн. Чем ещё хорош детский лагерь «Салют»под Борисовом

Никита Мельник:
У меня есть 3-4 друга, которые любят спортивный лагерь, чтобы, например, штангу просто потаскать. Лучше бы сюда приехали, порезвились, поиграли бы со всеми в футбол.

Мастер-классы от игроков БАТЭ и большой бассейн. Чем ещё хорош детский лагерь «Салют»под Борисовом

Карина Малиновская:
Можно найти много друзей. Тут интересно досуг организован, и дискотеки. Очень классно!

Мастер-классы от игроков БАТЭ и большой бассейн. Чем ещё хорош детский лагерь «Салют»под Борисовом

Борисовский район – флагман оздоровления. Здесь работают 5 лагерей с круглосуточным пребыванием. Каждый уникальный по-своему. «Салют», например, делает акцент на спорте. Кроме игр и соревнований, оздоровлению способствует и природа. Под открытым небом среди леса – площадка для большого тенниса. Корт новый, с качественным покрытием. Здесь всегда аншлаг. Вблизи футбольное поле с трибунами для болельщиков. Всё по-взрослому.

Мастер-классы от игроков БАТЭ и большой бассейн. Чем ещё хорош детский лагерь «Салют»под Борисовом

Кстати, секреты футбольного мастерства дети получают от спортсменов команды БАТЭ. Их тренировки можно увидеть своими глазами. На территории лагеря всегда проводят встречи и мастер-классы.

Мастер-классы от игроков БАТЭ и большой бассейн. Чем ещё хорош детский лагерь «Салют»под Борисовом

Ещё одна отличительная черта лагеря – воспитание настоящих пловцов.

Мастер-классы от игроков БАТЭ и большой бассейн. Чем ещё хорош детский лагерь «Салют»под Борисовом

Наталья Минальд, заместитель начальника оздоровительного лагеря «Салют»:
В нашем лагере очень насыщенная спортивная жизнь. Есть возможность играть каждый день в футбол на пляжном поле. В лагере работает объединение по интересам – большой теннис, настольный теннис, это футбол. В лагере есть бассейн на 4 дорожки по 25 метров. Спортивный зал большой. Но это лето, и мы стараемся больше находиться на свежем воздухе, и пользуемся спортивным залом только когда на улице плохие погодные условия. Ребята очень увлекаются футболом. По итогам прошлого года в спартакиаде между лагерями наши ребята заняли второе место по теннису.

Мастер-классы от игроков БАТЭ и большой бассейн. Чем ещё хорош детский лагерь «Салют»под Борисовом

Люди в материале: Наталья Минальд
 
 
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Борисовский район. Здесь планируют оздоровить летом-2019 почти 7 тысяч 300 детей, что на две сотни больше, чем в прошлом году. Свою первую смену уже принял лагерь...
 
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