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Мастер-классы от игроков БАТЭ и большой бассейн. Чем ещё хорош детский лагерь «Салют»под Борисовом
Источник материала: СТВ
Борисовский район. Здесь планируют оздоровить летом-2019 почти 7 тысяч 300 детей, что на две сотни больше, чем в прошлом году. Свою первую смену уже принял лагерь «Салют», который находится в посёлке Дудинка. В первые дни лета сюда приехало 205 ребят. Подробнее рассказываем в программе
Всего этим летом здесь готовы принять более шести сотен школьников. Кстати, эта цифра почти ежегодная. Большинство приезжает сюда уже не в первый раз, а это самый достоверный показатель хороших условий.
Карина Малиновская:
Кстати, секреты футбольного мастерства дети получают от спортсменов команды БАТЭ. Их тренировки можно увидеть своими глазами. На территории лагеря всегда проводят встречи и мастер-классы.
Ещё одна отличительная черта лагеря – воспитание настоящих пловцов.
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Борисовский район. Здесь планируют оздоровить летом-2019 почти 7 тысяч 300 детей, что на две сотни больше, чем в прошлом году. Свою первую смену уже принял лагерь...
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