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Точки с Wi-Fi на всех объектах и подмигивающий Лесик. Что сделано для бесперебойной работы связи? Рассказывает Константин Шульган
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. II Европейские игры – главный спортивный ньюсмейкер лета. Тысячи электронных сообщений разлетаются по всему миру из Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выдерживает ли такие нагрузки связь и как подготовились к спортивном форуму специалисты этой отрасли, расскажет министр связи и информатизации Беларуси. Константин Шульган – гость студии СТВ.
В спортивной деревне, чтобы пользоваться услугой, было развернуто более 1100 точек Wi-Fi
Сергей Прохоров, СТВ:
Константин Шульган, министр свзяи и информатизации Беларуси:
Сергей Прохоров:
Константин Шульган:
Это всё было заранее предусмотрено: сотовыми операторами за период подготовки построено более 470 базовых станций в дополнение к той инфраструктуре, которая существует.
Что касается точек Wi-Fi, только лишь Белтелекомом было дополнительно сделано более 500 точек. И деловая сеть для того, чтобы в спортивной деревне было комфортно и спортсменам, и тренерам, чтобы пользоваться этой услугой, было развернуто более 1100 точек Wi-Fi. Эти цифры говорят о том, что работа эта действительно масштабная и значимая инфраструктура в нашей стране. Потому что по трассам пребывания наших гостей – там, где есть придорожный сервис, Белтелеком обеспечивал организацию точек Wi-Fi для того, чтобы по дороге – я не говорю про мобильный интернет – а в местах отдыха также воспользоваться этой услугой.
Ноу-хау – это не только та технология, которую можно так визуально оценить
Сергей Прохоров:
Константин Шульган:
То, что касается других вещей, самое зрелищное и масштабное – это то, что было на открытии. Хотя даже в таких малых вещах, которые произвело наше предприятие «Белорусская почта», та же технология дополненной реальности.
О Лесике на марках: «Если до него дотронуться, он вам весело подмигнет»
Сергей Прохоров:
Константин Шульган:
Это не только технический нюанс. Конечно, эти вещи послужат той частичкой памяти, которую гости и наши граждане, посетившие соревнования, могут с собой унести для того, чтобы потом вспомнить об этом событии.
Опытная зона с применением 5G – это БелАЗ
Сергей Прохоров:
Константин Шульган:
Но это начало пути. Нам есть к чему стремиться. Говорить о чем-то еще более значимом, то, что касается Европейских игр, я не стал бы. Но смею вас заверить, что эти технологии найдут свое широкое применение не только в спортивной жизни нашей страны, но и в промышленности.
Здесь хотел бы отметить, что опытная зона с применением 5G – это наш гигант, наш бренд белорусский – БелАЗ, где это всё применяется. Конечно, осмотреть болельщикам навряд ли это удастся, хотя если кто-то поедет в Жодино с экскурсией на завод, им про это вполне могут рассказать.
Об эстафете «Пламя мира»: «Ты в городе бежишь по улице, вокруг тебя радуются люди»
Сергей Прохоров:
Константин Константинович, напоследок предлагаю вспомнить такое масштабное событие, которое проходило не только в нашей стране, но и за рубежом, по странам Европы – это эстафета «Пламя мира». Вы были почетным факелоносцем. Какие впечатления остались от этого марафона огня?
Константин Шульган:
Факелоносец исторически – это человек, идущий впереди, вселяющий надежду. Наверное, этот отряд факелоносцев, который был, это тот отряд, который подарил надежду в том, что мы – страна спортивная, мы – страна, которая способна достичь высоких результатов.
Что касается лично меня, безусловно, это всплеск эмоций. Когда с факелом в руке ты в городе бежишь по улице, вокруг тебя радуются люди. Еще мне повезло, что свою эстафету дальше я передавал молодому парню, президентскому стипендиату, который достоин того, чтобы эстафету от старшего поколения принимать, и на них вся надежда. В этом я увидел символизм: действительно молодежь вперед. И это было с таким задором, с таким эмоциональным восторгом, что действительно радовало и впечатляло.
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Точки с Wi-Fi на всех объектах и подмигивающий Лесик. Что сделано для бесперебойной работы связи? Рассказывает Константин Шульган
Новости Беларуси. II Европейские игры – главный спортивный ньюсмейкер лета. Тысячи электронных сообщений разлетаются по всему миру из Минска, сообщили в программе...
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