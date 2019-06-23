Сколько стоит мягкая игрушка лисёнок Лесик и где его купить?

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Лучшим напоминанием о грандиозном спортивном празднике – II Европейских играх, конечно же, станет мягкая игрушка лисенок Лесик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Милый плюшевый талисман продается двух видов, в зависимости от размера. Большой (высотой 33 сантиметра) стоит 40 рублей, маленький (высотой 16 сантиметров) – 20 рублей.

Талисман вторых Европейских игр Лисёнок Лесик заговорил: видеофакт









Лесик – не просто игрушка, а официальный талисман, и его продажи подчиняются определенным правилам. Поэтому и в интернете, и в сувенирных лавках цены одинаковые. Правда, в некоторых случаях можно получить небольшую скидку.