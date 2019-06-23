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Сколько стоит мягкая игрушка лисёнок Лесик и где его купить?

24.06.2019 20:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Лучшим напоминанием о грандиозном спортивном празднике – II Европейских играх, конечно же, станет мягкая игрушка лисенок Лесик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Милый плюшевый талисман продается двух видов, в зависимости от размера. Большой (высотой 33 сантиметра) стоит 40 рублей, маленький (высотой 16 сантиметров) – 20 рублей.

Талисман вторых Европейских игр Лисёнок Лесик заговорил: видеофакт

Сколько стоит мягкая игрушка лисёнок Лесик и где его купить?

Сколько стоит мягкая игрушка лисёнок Лесик и где его купить?

Лесик – не просто игрушка, а официальный талисман, и его продажи подчиняются определенным правилам. Поэтому и в интернете, и в сувенирных лавках цены одинаковые. Правда, в некоторых случаях можно получить небольшую скидку.

Больше новостей экономики за 24 июня читайте здесь.

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Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Лучшим напоминанием о грандиозном спортивном празднике – II Европейских играх, конечно же, станет мягкая игрушка лисенок Лесик, сообщили в...
 
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