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Новости экономики за 24.06.2019

24.06.2019 20:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Правительство проведет оценку эффективности пенсионной реформы, а Минск закупит новые трамваи. Об этом и не только – экономический обзор Сергея Савицкого.

«БЕЛКОММУНМАШ» И «ШТАДЛЕР» БУДУТ БОРОТЬСЯ ЗА ПРАВО УЧАСТВОВАТЬ В ОБНОВЛЕНИИ ТРАМВАЙНОГО ПАРКА МИНСКА

«Белкоммунмаш» и «Штадлер» будут бороться за право участвовать в обновлении трамвайного парка Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Руководство города приняло решение выделить деньги на покупку 10 новых машин. Сейчас специалисты готовят техническое задание, и до конца года будет проведен тендер.

Новости экономики за 24.06.2019

Новости экономики за 24.06.2019

На сегодня столичный парк насчитывает 137 трамваев, средний возраст которых приближается к 12 годам, а семь из них вообще полностью выработали свой ресурс. Но главная проблема в том, что это устаревшие модели – в первую очередь из-за высокого пола и ступенек, на которые тяжело подниматься пожилым людям.

В «БЕЛПОЧТЕ» СООБЩИЛИ, ЧТО ПРИНИМАЯ ПЛАТЕЖИ ПОСРЕДСТВОМ ЕРИП, ГЕНЕРИРУЮТ УБЫТКИ

В «Белпочте» сообщили, что принимая платежи посредством ЕРИП, генерируют убытки. Причем они значительно увеличиваются по мере роста сумм и количества транзакций, так как затраты на оказание услуги значительно выше получаемого вознаграждения.

Новости экономики за 24.06.2019

Новости экономики за 24.06.2019

А объем подобных платежей растет пропорционально тому, как банки вводят за их осуществление комиссии. Почта работает без комиссии, поэтому клиенты банков устремляются именно туда. В настоящее время удельный вес приема оплаты ЕРИП достиг 24 %. Это, в свою очередь, ведет к увеличению очередей в отделениях и значительно осложняет прием-отправку корреспонденции.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Правительство проведет оценку эффективности пенсионной реформы, а Минск закупит новые трамваи. Об этом и не только – экономический обзор Сергея...
 
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