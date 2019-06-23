В Беларуси оценят эффективность пенсионной реформы

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси будет проведена оценка эффективности пенсионной реформы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По поручению Президента, этим займутся Министерство финансов и Министерство труда.

Полноценный анализ делать рано, пока есть только предварительные расчеты. Специалисты проанализируют, как реформа отразилась на уровне пенсий.





Напомним, по итогам 2018 года реальный размер выплат увеличился почти на 8,5 % и составил в среднем 350 рублей.