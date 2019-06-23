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Тереза Мэй выступила за сохранение членства России в Совете Европы

24.06.2019 21:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Премьер-министр Британии Тереза Мэй выступила в поддержку возвращения права голоса российской делегации в ПАСЕ. Видео заявления премьера в британском парламенте опубликовало в Twitter посольство Украины в этой стране.

Один из депутатов спросил Мэй, как она относится к возможному возвращению права голоса российской делегации в ПАСЕ с учетом того, что РФ продолжает оккупацию Крыма, а также ее граждане являются подозреваемыми в уничтожении Боинга рейса MH17.

Мэй ответила, что Британия никогда не признает незаконную аннексию Крыма Россией, но ее членство в Совете Европы необходимо сохранить, так как "членство в этой организации является одним из немногочисленных способов международного сообщества привлечь Россию к ответственности за нарушение прав человека".

Посольство Украины в свою очередь отметило, что РФ должна начать уважать европейские ценности и международное право прежде чем вернуться в ПАСЕ, а не наоборот.

3 июня регламентный комитет ПАСЕ принял проект резолюции, из-за которой будет сложнее применять санкции, в частности, против России.

Член украинской делегации в ПАСЕ Леонид Емец перечислил страны, выступающие за возвращение делегации России в сессионный зал с восстановлением прав голоса и участия в органах ассамблеи.  "За Россию: Франция, Германия, Италия, Исландия, Сан-Марино, Турция, Нидерланды, Швейцария, Норвегия, Монако. Против России: Украина, Великобритания, Польша, Грузия, Литва", - написал Емец в Фейсбук. По его словам, делегация Великобритании выступает против РФ.

 
 
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Премьер-министр Британии Тереза Мэй выступила в поддержку возвращения права голоса российской делегации в ПАСЕ. Видео заявления премьера в британском парламенте...
 
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