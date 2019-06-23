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Минск инициирует «Московский Нюрнберг»

24.06.2019 20:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Осенью 2019 года соберется первый в Беларуси форум общественной инициативы “За московский Нюрнберг: об осуждении Московского коммунизма". Новую антикоммунистическую войну в Беларуси поднял художник Алексей Марочкин, который написал “Антикоммунистический манифест”.

Минск инициирует «Московский Нюрнберг»
Почему коммунистическое прошлое не отпускает Беларусь? Как с этим бороться?

На вопросы “Белорусского партизана” ответил художник и известный общественный деятель Алексей Марочкин.


- Уже в 90-ые годы, перед развалом Советского Союза, коммунистическая партия расползлась. Лозунг “Партия – ум, честь и совесть нашей эпохи” канул в небытие, а народы постсоветских республик начали освобождаться от коммуно-большевистской идеологии. Мы наблюдали за этим процессом в Эстонии, Латвии, Литве, сейчас это происходит в Украине, - процесс освобождения от коммуно-большевистской идеологи продолжается. В конце 90-ых – начале 2000-ых в постсоветских странах проходили собрания (в Минске такие собрания проводил Анатолий Астапенко), на которых осуждалась коммунистическая идеология; вулкан бурлил, то затихая, то снова разгораясь. Сейчас процесс затих, прежние лидеры отошли в сторону. Хотя в Беларуси, слава Богу, остался лидер нации, - Зенон Пазняк, который появился на волне борьбы с коммуно-большевистским угаром, и возглавил борьбу за независимость страны.

Но, к сожалению, коммунистический атавизм прорастает то в одном месте, то в другом, а самое главное – мумия Ленина до сих находится в московском кремле. Поэтому мы созываем именно “Московский антикоммунистический трибунал”. 

Мумия Ленина находится в центре Москвы, распространяет свой тлен на все российское общество, доходит и до Беларуси, тление проявляется и в названиях улиц, и в памятниках, и во многом-многом другом.  Именно поэтому я попытался снова поднять антикоммунистическую волну, создав манифест “Московский Нюрберг” – о необходимости реального осуждения коммунистических преступлений СССР. Манифес был принят 25 февраля 2019 года на общем собрании активистов. Это чисто общественная инициатива. Я уверен, что антикоммунистические течения должны существовать, клокотать, бурлить, все маленькие речки должны сливаться в единый поток духовного очищения.


- Почему именно в Беларуси так глубоко пустило корни коммунистическое наследие?

- В вашем вопросе содержится и завуалированный подтекст: действительно ли, самая советская республика, а сейчас страна – это Беларусь? Конечно, так. Я помню, как в 60-ые годы к нам приезжал Никита Хрущев и бодро возносил лозунг перед народом о том, что нынешнее поколение будет жить при коммунизме, но самое главное – белорусы первыми войдут в коммунизм. И действительно: именно белорусы тически отказались от своего языка, отказались от многих национальных черт в пользу “коммунистического будущего”, которое никогда не наступит. Коммунистическая идеология прижилась у нас еще со времен 1 съезда РСДРП, и очень трудно ее выкорчевывать.

Не зря станция метро “Октябрьская” в Минске (в будущем Октябрьскую площадь, я уверен, назовут площадью Калиновского, соответственно, переименуют и станцию метро) пестрит лозунгами “Даешь пятилетку!” и прочей коммунистической ахинеей. Недаром станцию оформляли, минуя наш художественный фонд, москвичи. Я тогда был главным художником хужественного фонда и отвечал за идейно-художественный уровень, поэтому знаю точно. Парадокс: я никогда не был коммунистом, но отвечал за идейно-художественный уровень. Но все делалось так, как хотели кремлевские посланцы. 

Коммунистическое наследие проявляется и на государственном уровне: вместо ЛКСМБ – БРСМ, октябрята-пионеры, -- все это наследие советских времен. Нам придется выкорчевывать коммунистическую идеологию. Возможно, мы при нашей жизни не успеем, придут другие, и им придется это сделать.


- Какие силы и структуры поддержали идею «Московского трибунала»?

- На последнем собрании мы приняли обращение к лидерам политических партий и организаций, но пока – молчание. Поддержали нас личности, лидеры мнений, а это главное: поддержал Зенон Пазняк, Алесь Стрельцов-Карвацкий, Григорий Костусев, Мечеслав Бурак, Владимир Мацкевич, Вацлав Орешко…

Мы ориентируемся на личности, которые начинают вокруг нас объединяться. Кстати, на днях звонил мне активист из Молодечно Лявон Тимохин, который полностью нас поддержал: оказывается, в Молодечно нет ни одной улицы коммунистически-советской. И никакой трагедии не случилось. Наоборот. Соседи нам показывают пути к очищению от комунистического прошлого, а там , где распустил крылья российский коммуно-большевизм, только упадок – и моральный, и физический. 



 
Теги: Минск
 
 
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Осенью 2019 года соберется первый в Беларуси форум общественной инициативы “За московский Нюрнберг: об осуждении Московского коммунизма". Новую...
 
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