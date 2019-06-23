Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо









На проведение XXV зимних Олимпийских игр также претендовал Стокгольм. Итоги голосования озвучил президент МОК Томас Бах. За итальянскую заявку было отдано 47 голосов, за шведскую - 34, один человек воздержался.





"Мы можем рассчитывать на выдающуюся Олимпиаду в стране с богатыми традициями зимних видов спорта, - сказал Бах. - Страсть итальянских болельщиков вместе с опытом организаторов помогут создать идеальную атмосферу для лучших спортсменов мира".





Италия в четвертый раз примет Олимпийские игры. Именно в альпийском городе Кортина-д'Ампеццо в 1956 году сборная СССР впервые приняла участие в зимней Олимпиаде. В 1960 году в Риме прошла летняя Олимпиада, в 2006 году в Турине - зимняя.