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Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо
Источник материала: Партизан
Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года примут итальянские города Милан и Кортина-д'Ампеццо. Выборы места проведения Игр состоялись на 134-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Лозанне, сообщает
На проведение XXV зимних Олимпийских игр также претендовал Стокгольм. Итоги голосования озвучил президент МОК Томас Бах. За итальянскую заявку было отдано 47 голосов, за шведскую - 34, один человек воздержался.
"Мы можем рассчитывать на выдающуюся Олимпиаду в стране с богатыми традициями зимних видов спорта, - сказал Бах. - Страсть итальянских болельщиков вместе с опытом организаторов помогут создать идеальную атмосферу для лучших спортсменов мира".
Италия в четвертый раз примет Олимпийские игры. Именно в альпийском городе Кортина-д'Ампеццо в 1956 году сборная СССР впервые приняла участие в зимней Олимпиаде. В 1960 году в Риме прошла летняя Олимпиада, в 2006 году в Турине - зимняя.
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Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года примут итальянские города Милан и Кортина-д'Ампеццо. Выборы места проведения Игр состоялись на 134-й сессии...
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