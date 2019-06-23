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Романчук: "Лукашенко нужен ответ лишь на один вопрос"

24.06.2019 20:06 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экономист Ярослав Романчук прокомментировал «Салідарнасці» новую инициативу властей.

Романчук: "Лукашенко нужен ответ лишь на один вопрос"
Минфин совместно с министерством труда и социальной защиты проведет оценку эффективности пенсионной реформы. Об этом сообщил министр финансов Максим Ермолович.

— Есть поручение президента провести оценку. Сейчас ее делать рано, но мы такие оценки сделаем вместе с Минтруда, — цитирует главу ведомства "Интерфакс".

Напомним, с января 2017-го началось поэтапное повышение общеустановленного пенсионного возраста. Предполагается, что к 1 января 2022-го мужчины будут выходить на заслуженный отдых в 63 года, а женщины — в 58 лет.

— Еще в 2003 году я предложил руководителю страны провести пенсионную реформу. Но меня никто не поддержал. Я не знаю, как можно измерить эффективность того, чего в нашей стране никогда не было. Прежде всего нужно провести эту реформу, — отметил в экспресс-комментарии «Салідарнасці» экономист Ярослав Романчук. — А вот что касается государственной монопольной пенсионной системы, безусловно, здесь нужно провести проверку.


И тут Александру Лукашенко нужен ответ лишь на один вопрос: какова доходность от пенсионных вкладов белорусов? И когда он услышит ответ, то вопрос станет об увольнении не только руководство пенсионного фонда, но и Совмина. Ведь этот вопрос никогда не рассматривался всерьез, да и сейчас не рассматривается.

По мнению собеседника «Салідарнасці», увеличение пенсионного возраста не является само по себе реформой. Романчук напомнил, что в начале нулевых вместе с коллегами подготовил книгу «Беларусь: дорога в будущее», в которой детально прописана пенсионная реформа — «отвественная и народная». Но тогда их коллективный труд отвергли, заявив о существовании политического запроса на советскую пенсионную систему.

 
 
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Экономист Ярослав Романчук прокомментировал «Салідарнасці» новую инициативу властей.
 
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