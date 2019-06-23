Молния убила пастуха в Кормянском районе

ЧП случилось днем в воскресенье около 13:40. Два пастуха загоняли животных на лугу около деревни Струмень. В этот момент ударила молния. Один из мужчин упал. Подбежавший на помощь напарник попытался вернуть его к жизни, однако, неудачно.





Назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщает ГКСЭ. Экспертам предстоит отыскать следы поражения молнией и точно установить причину гибели человека.





По факту смерти пастуха проводится проверка.