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Молния убила пастуха в Кормянском районе
Источник материала: Партизан
В Кормянском районе произошел несчастный случай. 54-летний мужчина погиб в результате удара молнии.
ЧП случилось днем в воскресенье около 13:40. Два пастуха загоняли животных на лугу около деревни Струмень. В этот момент ударила молния. Один из мужчин упал. Подбежавший на помощь напарник попытался вернуть его к жизни, однако, неудачно.
Назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщает ГКСЭ. Экспертам предстоит отыскать следы поражения молнией и точно установить причину гибели человека.
По факту смерти пастуха проводится проверка.
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В Кормянском районе произошел несчастный случай. 54-летний мужчина погиб в результате удара молнии.
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