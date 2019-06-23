В понедельник белорусы взяли четыре медали на Европейских играх

Источник материала: Tut.by

Сборная Беларуси продолжает уверенно занимать второе место в медальном зачете II Европейских игр.

В понедельник наши спортсмены положили в копилку сборной четыре награды.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Единственное золото в понедельник было завоевано в дзюдо . Две бронзовые награды были выиграны в баскетболе 3x3 . Еще одна бронза — в прыжках на батуте .

1. Россия — 21 — 12 — 14.

2. Беларусь — 11 — 9 — 18.

3. Грузия — 6 — 5 — 9.

4. Украина — 5 — 7 — 6.

5. Италия — 5 — 4 — 3.



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