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В понедельник белорусы взяли четыре медали на Европейских играх
Источник материала: Tut.by
Сборная Беларуси продолжает уверенно занимать второе место в медальном зачете II Европейских игр.
В понедельник наши спортсмены положили в копилку сборной четыре награды.
Единственное золото в понедельник было завоевано в
1. Россия — 21 — 12 — 14.
2. Беларусь — 11 — 9 — 18.
3. Грузия — 6 — 5 — 9.
4. Украина — 5 — 7 — 6.
5. Италия — 5 — 4 — 3.
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Сборная Беларуси продолжает уверенно занимать второе место в медальном зачете II Европейских игр.
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