ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В понедельник белорусы взяли четыре медали на Европейских играх

24.06.2019 21:18 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Сборная Беларуси продолжает уверенно занимать второе место в медальном зачете II Европейских игр.

В понедельник наши спортсмены положили в копилку сборной четыре награды.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Единственное золото в понедельник было завоевано в дзюдо. Две бронзовые награды были выиграны в баскетболе 3x3. Еще одна бронза — в прыжках на батуте.

1. Россия — 21 — 12 — 14.

2. Беларусь — 11 — 9 — 18.

3. Грузия — 6 — 5 — 9.

4. Украина — 5 — 7 — 6.

5. Италия — 5 — 4 — 3.


«Париматч» желает победы спортсменам, представляющим Беларусь! Игроки заряжены делать ставки на «Париматч», ведь к их услугам широкая линия спортивных событий, удобный интерфейс и быстрые выплаты. «Париматч»: заряжен побеждать!

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сборная Беларуси продолжает уверенно занимать второе место в медальном зачете II Европейских игр.
 
Новости дня
Новости разные
 
Спортсменом можешь ты не быть, а корреспондентом быть обязан. Журналистка СТВ проехала весь маршрут велогонок
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
24.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика