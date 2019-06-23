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Батутистка Анна Гончарова завоевали бронзовую награду на II Европейских играх

24.06.2019 21:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусская батутистка Анна Гончарова заняла третье место в индивидуальных соревнованиях на II Европейских играх.

Анна Гончарова показала в своей попытке результат 53,970, уступив 0,020 балла грузинке Любе Головиной.

Победу же праздновала француженка Леа Лабрусс (54,800).

Одна из фавориток турнира россиянка Яна Павлова выступала последней, но допустила грубую ошибку и заняла последнее место.


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Белорусская батутистка Анна Гончарова заняла третье место в индивидуальных соревнованиях на II Европейских играх.
 
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