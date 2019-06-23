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Батутистка Анна Гончарова завоевали бронзовую награду на II Европейских играх
Источник материала: Tut.by
Белорусская батутистка Анна Гончарова заняла третье место в индивидуальных соревнованиях на II Европейских играх.
Анна Гончарова показала в своей попытке результат 53,970, уступив 0,020 балла грузинке Любе Головиной.
Победу же праздновала француженка Леа Лабрусс (54,800).
Одна из фавориток турнира россиянка Яна Павлова выступала последней, но допустила грубую ошибку и заняла последнее место.
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Белорусская батутистка Анна Гончарова заняла третье место в индивидуальных соревнованиях на II Европейских играх.
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