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США, Великобритания, Саудовская Аравия и ОАЭ призвали Иран к дипломатии для снижения напряженности

24.06.2019 20:11 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

США, Великобритания, Саудовская Аравия, ОАЭ обеспокоены действиями Ирана на Ближнем Востоке и призвали Тегеран к "дипломатическому решению".

"(Эти страны - ИФ) выражают обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности в регионе и опасностями, связанными с дестабилизирующей деятельностью Ирана как для мира и безопасности в Йемене, так и в регионе в целом", - говорится в совместном заявлении, опубликованном в понедельник на сайте Госдепа США.

В нем упоминаются атаки на нефтяные танкеры близ Фуджейры 12 мая и в Оманском заливе 13 июня, за которыми, по мнению Вашингтона, стоит Тегеран.

"Эти атаки угрожают судоходству в международных водах. Суда и их команды должны иметь возможность безопасно ходить в международных водах. Мы призываем Иран прекратить любые дальнейшие действия, которые угрожают стабильности в регионе, и призываем к дипломатическому решению для снижения напряженности", - сказано в заявлении.

13 июня два танкера в Оманском заливе подверглись нападению. Пострадавшие танкеры принадлежат японской и норвежской компаниям. Впоследствии оба судна благополучно прибыли к берегам ОАЭ.

 
 
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США, Великобритания, Саудовская Аравия, ОАЭ обеспокоены действиями Ирана на Ближнем Востоке и призвали Тегеран к "дипломатическому решению".
 
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