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Мексика разместила на границе с США 15 тыс. солдат для сдерживания нелегалов

24.06.2019 21:20 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

На границе Мексики с США размещены около 15 тыс. мексиканских военнослужащих, в задачу которым поставлено сдерживание потоков нелегалов из Центральной Америки, пытающихся пробраться в Соединенные штаты.

Как сообщил журналистам в понедельник командующий мексиканской армией Луис Сандоваль, "в северной части страны размещены подразделения Национальной гвардии и армии - всего почти 15 тыс. человек".

В начале июня президент США Дональд Трамп пригрозил Мексике введением новых пошлин до тех пор, пока Мехико не решит проблему сдерживания нелегалов. В начале июня Трамп заявил, что отказывается от этой идеи, так как достиг с этой страной соглашения по борьбе с нелегальной иммиграцией.

Трамп пояснил, что в обмен на это в Мехико "согласились принять решительные меры, чтобы обуздать волну иммигрантов, следующих через Мексику к нашим южным границам".

По словам президента, такие меры позволят существенно снизить или вообще свести на нет поток нелегалов, следующих через территорию Мексики в США.

 
 
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На границе Мексики с США размещены около 15 тыс. мексиканских военнослужащих, в задачу которым поставлено сдерживание потоков нелегалов из Центральной Америки,...
 
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