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СЗАО "ЭНЕРГО-ОИЛ" наделен правом оказывать услуги по формированию навыков обращения с оружием, стрельбе из боевого, служебного и гражданского оружия - указ

24.06.2019 21:10 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко 24 июня подписал Указ № 245 "О деятельности спортивно-стрелкового комплекса", сообщили в пресс-службе главы государства. Документ направлен на урегулирование отдельных практических аспектов деятельности спортивно-стрелкового комплекса СЗАО "ЭНЕРГО-ОИЛ".

"Необходимость издания указа обусловлена уникальностью стрелкового комплекса, включающего в себя наряду с закрытым тиром протяженностью 300 м для стрельбы из нарезного оружия две открытые площадки для занятий стендовой стрельбой и полузакрытый тир для стрельбы по движущимся мишеням. Аналогов комплексу в Беларуси нет", - отметили в пресс-службе.

С учетом функционального наполнения стрелкового комплекса к числу реализуемых в нем задач указом отнесены обучение практической и стендовой стрельбе, развитие военно-исторического туризма, сохранение памяти о военной истории и патриотическое воспитание молодежи Беларуси, развитие и поддержание в обществе традиций и культуры обращения с оружием, навыков безопасного обращения с ним.

Для выполнения указанных задач СЗАО "ЭНЕРГО-ОИЛ" наделяется правом заниматься военно-исторической и военно-познавательной просветительной деятельностью, оказывать организациям и физическим лицам услуги по формированию навыков обращения с оружием, стрельбе из боевого, служебного и гражданского оружия, обучению стрельбе и повышению стрелковой квалификации, приведению к нормальному бою имеющегося у организаций и физических лиц боевого, служебного и гражданского оружия, а также его ремонту и модернизации.

В целях создания необходимых правовых основ для осуществления в стрелковом комплексе указанных видов деятельности СЗАО "ЭНЕРГО-ОИЛ" включается в Перечень юридических лиц с особыми уставными задачами, утвержденный Указом от 30 августа 2002 года № 473 указом также определяются особенности оборота оружия применительно к деятельности стрелкового комплекса.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 24 июня подписал Указ № 245 "О деятельности спортивно-стрелкового комплекса", сообщили в пресс-службе главы государства....
 
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