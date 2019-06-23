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Марина Слуцкая завоевала золото Европейских игр по дзюдо

24.06.2019 20:46 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Золотую медаль по дзюдо завоевала в понедельник вечером белорусская дзюдоистка Марина Слуцкая.

Марина Слуцкая завоевала золото Европейских игр по дзюдо
В категории свыше 78 кг она в финале превзошла представительницу Боснии и Герцеговины Ларису Черич.

Бронзовые награды в этом виде достались представительницам Азербайджана и России, проигравшим свои полуфинальные поединки.

 
 
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Золотую медаль по дзюдо завоевала в понедельник вечером белорусская дзюдоистка Марина Слуцкая. В категории свыше 78 кг она в финале превзошла представительницу...
 
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