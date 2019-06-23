|
Марина Слуцкая завоевала золото Европейских игр по дзюдо
Источник материала: Интерфакс
Золотую медаль по дзюдо завоевала в понедельник вечером белорусская дзюдоистка Марина Слуцкая.
Бронзовые награды в этом виде достались представительницам Азербайджана и России, проигравшим свои полуфинальные поединки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Золотую медаль по дзюдо завоевала в понедельник вечером белорусская дзюдоистка Марина Слуцкая. В категории свыше 78 кг она в финале превзошла представительницу...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)