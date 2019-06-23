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«Очень сильно хотим посетить Европейские игры». Что говорят о мультифоруме в Минске туристы из России

24.06.2019 21:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Болельщики продолжают прибывать на II Европейские игры, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Очень сильно хотим посетить Европейские игры». Что говорят о мультифоруме в Минске туристы из России

Возможностью безвизового посещения нашей страны с помощью билета на соревнования воспользовались тысячи человек. Путешествие в столицу сопровождается посещением и достопримечательных мест Минской области. К тому же, в центральном регионе можно встретить много юных спортсменов, которые пока только болеют за любимые команды, но мечтают в будущем посоревноваться за медали.

Корреспондент Вадим Смоляк встретился с подрастающим спортивным поколением. А также узнал у иностранных болельщиков, как они оценивают белорусское гостеприимство.

Подробнее – в видеоинформации.

«Очень сильно хотим посетить Европейские игры». Что говорят о мультифоруме в Минске туристы из России

«Очень сильно хотим посетить Европейские игры». Что говорят о мультифоруме в Минске туристы из России

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Новости Беларуси. Болельщики продолжают прибывать на II Европейские игры, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
 
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