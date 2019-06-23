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Пятый день II Европейских игр. Подробное расписание соревнований
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Как всегда, СТВ напоминает об очередном соревновательном дне II Европейских игр.
Пятый день приготовил нашим болельщикам состязания сразу в 13 дисциплинах. В спортивной аэробике честь страны в смешанной паре защитят Дмитрий Захаревич и Юлия Володарь. А в группе к ним присоединятся Будейко, Хоронеко и Завадская.
Подробное расписание – в
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Новости Беларуси. Как всегда, СТВ напоминает об очередном соревновательном дне II Европейских игр. Пятый день приготовил нашим болельщикам состязания сразу в 13...
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