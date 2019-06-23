Пятый день II Европейских игр. Подробное расписание соревнований

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Как всегда, СТВ напоминает об очередном соревновательном дне II Европейских игр.

Пятый день приготовил нашим болельщикам состязания сразу в 13 дисциплинах. В спортивной аэробике честь страны в смешанной паре защитят Дмитрий Захаревич и Юлия Володарь. А в группе к ним присоединятся Будейко, Хоронеко и Завадская.

Подробное расписание – в видеоматериале



















































