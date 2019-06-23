ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минчане помогли выбрать имя детёнышу яка

24.06.2019 21:53 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В столичном зоопарке выбрали имя детенышу яка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Минчане помогли выбрать имя детёнышу яка

В мае, когда родилась малышка, горожанам предложили придумать ей кличку. Среди вариантов были и классические – Леди, Астра, Звездочка и необычные – Вега, Искра, Яча. Остановиться решили на имени Груня.

Минчане помогли выбрать имя детёнышу яка

Пока на обращения посетителей теленок отзывается редко, но уже привыкает к новой кличке. Простое и звонкое имя полюбилась и иностранным гостям.

Минчане помогли выбрать имя детёнышу яка

Зоопарк – одна из любимых локаций болельщиков II Европейских игр. Увидеть малышку Груню успеет каждый, до конца лета зоопарк работает с 9 до 21 часов.

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В столичном зоопарке выбрали имя детенышу яка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В мае, когда родилась малышка, горожанам...
 
Новости дня
Новости разные
 
2 тысячи камер по Минску следят за порядком во время II Европейских игр
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
24.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • pepe jeans london официальный сайт в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика