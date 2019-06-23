ФК «ШАХТЁР» (Солигорск) В 1-м раунде квалификации Лиги Европы с сыграет ФК «Хибернианс» (Мальта).

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги Европы 2019/20. По её итогам ФК «ШАХТЁР» (Солигорск) сыграет на этой стадии турнира с футбольным клубом «Хибернианс» (Мальта).