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ФК «ШАХТЁР» (Солигорск) В 1-м раунде квалификации Лиги Европы с сыграет ФК «Хибернианс» (Мальта).

24.06.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


18 июня 2019 18:35 1536

ФК "ШАХТЁР" (Солигорск) В 1-м раунде квалификации Лиги Европы с сыграет ФК «Хибернианс» (Мальта).

Автор: Эдуард Кидяев.

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги Европы 2019/20. По её итогам ФК «ШАХТЁР» (Солигорск) сыграет на этой стадии турнира с футбольным клубом «Хибернианс» (Мальта).

ФК «ШАХТЁР» (Солигорск) В 1-м раунде квалификации Лиги Европы с сыграет ФК «Хибернианс» (Мальта).

Матчи пройдут 11 и 18 июля. Первая встреча будет сыграна в Солигорске, ответная — на Мальте. О времени начала игр будет сообщено дополнительно.

Завтра — 19 июня 2019г. состоится жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги Европы.

ФК «ШАХТЁР» (Солигорск) В 1-м раунде квалификации Лиги Европы с сыграет ФК «Хибернианс» (Мальта).

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ» по информации пресс-службы ФК «Шахтер».

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Новости
 
 
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18 июня 2019 18:35 1536 ФК "ШАХТЁР" (Солигорск) В 1-м раунде квалификации Лиги...
 
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