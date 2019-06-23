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ФК «ШАХТЁР» (Солигорск) В 1-м раунде квалификации Лиги Европы с сыграет ФК «Хибернианс» (Мальта).
24.06.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
18 июня 2019 18:35 1536
ФК "ШАХТЁР" (Солигорск) В 1-м раунде квалификации Лиги Европы с сыграет ФК «Хибернианс» (Мальта).
Сегодня в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги Европы 2019/20. По её итогам ФК «ШАХТЁР» (Солигорск) сыграет на этой стадии турнира с футбольным клубом «Хибернианс» (Мальта).
Матчи пройдут 11 и 18 июля. Первая встреча будет сыграна в Солигорске, ответная — на Мальте. О времени начала игр будет сообщено дополнительно.
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18 июня 2019 18:35 1536 ФК "ШАХТЁР" (Солигорск) В 1-м раунде квалификации Лиги...
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