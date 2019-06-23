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Солигорск примет финал Кубка «Виртуозов руля» по джимхане в День Независимости!

24.06.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


18 июня 2019 17:32 2556

Солигорск примет финал Кубка «Виртуозов руля» по джимхане в День Независимости!

Автор: Эдуард Кидяев.

Финал Кубка «Виртуозов руля» 2019 года по джимхане пройдет там же, где и стартовал – в городе Солигорске! Изменится только место проведения. Решающий этап пройдет у ТЦ «Green» в центре города!

Солигорск примет финал Кубка «Виртуозов руля» по джимхане в День Независимости!

Дата проведения финала – 3 июля, когда вся страна отмечает день Независимости. Финальный этап изначально планировался в Минске, но после переговоров с мэром Солигорска, решено было устроить праздник автоспорта именно в этом молодежном городе. Придется немного подкорректировать календарь проведения кубка, чтобы потом быстрее переключиться на проведение традиционной республиканской акции «Спортсмены – за безопасность дорожного движения», старт которой намечен на 17 августа в Могилеве.

Организаторами этапа выступят: Солигорский райисполком, редакция «Автодайджеста» при содействии УГАИ УВД Миноблисполкома.

Солигорск примет финал Кубка «Виртуозов руля» по джимхане в День Независимости!

Что увидят зрители?

Во-первых, это будет встреча старых соперников и друзей, которые претендуют на высшие награды. Основными претендентами за победу в абсолютном зачете являются – нынешний обладатель кубка «Виртуозов руля-2018 – Александр Цедрик и неоднократный чемпион Беларуси Дмитрий Баркан. Первый выступает за команду «Nakayama Team», второй за «Texaco Havoline». Автомобили совершенно разные и по типу привода и по своим возможностям. Очень многое будет зависеть от конфигурации трассы и ее размеров. Настройки Катерхэама Баркана больше любят вращения, кручения повороты. Пежо 205 Александра больше любит скоростные участки. Очень здорово он выполняет элемент «полицейский разворот», где отыгрывает у соперников от 0.5 секунды. А вот за третье место борьба предстоит более упорная, хотя… автоспорт- технический вид спорта и часто лидер оказывается аутсайдером. Поэтому лучше не гадать заранее.

Кроме борьбы ведущих пилотов зрители смогут посмотреть борьбу в зачете любителей, где тоже предстоит серьезная борьба, ведь на победу претендует и единственный солигорский участник Владимир Ковтик, выступающий на Ситроен С4 VTS.  Его основной оппонент из Минска – Виталий Чумаков использует заднеприводной БМВ. Но в этой группе мощно выступает и Артем Казловский на АудиТТ, который находится тоже среди призеров предыдущих этапов. Своего последнего слова не сказал и Александр Асташонок, выступающий на мощной полноприводной Субару Импрезе… так что посмотреть будет на что.

Ведущим финала будет Анатолий Шевченко, который также будет являться и руководителем гонки.

Солигорск примет финал Кубка «Виртуозов руля» по джимхане в День Независимости!

Тест-драйвы автомобилей, розыгрыши призов.

Для зрителей Солигорска официальный дилер обещает приготовить большую линейку автомобилей для тест-драйвов. При наличии с собой водительского удостоверения будет возможность опробовать новые модели этого производителя, а также ближе познакомиться с уже знакомыми. Некоторым зрителям повезет – их провезут по трассе в экстремальном режиме автогонщики, чтобы продемонстрировать возможности автомобилей. Будут розыгрыши призов от партнера кубка – компании «Машпищепрод», представляющей снеки и чипсы «Мира».

Многие дети и взрослые уже оценили вкус натуральных чипсов «белорусские» на первом этапе кубка, который прошел Солигорске 27 апреля 2019 года.

Солигорск примет финал Кубка «Виртуозов руля» по джимхане в День Независимости!

По итогу финала состоится и награждение обладателей Кубка «Виртуозов руля» по джимхане 2019 года.

Начало в 12.00. Вход свободный.

Заявки на участие можно подать до 2 июля 2019 года: ЗАЯВКА размещена на сайте adt.by.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

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Теги: знакомства, Новости
 
 
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