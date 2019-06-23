Солигорск примет финал Кубка «Виртуозов руля» по джимхане в День Независимости!
Автор: Эдуард Кидяев.
Финал Кубка «Виртуозов руля» 2019 года по джимхане пройдет там же, где и стартовал – в городе Солигорске! Изменится только место проведения. Решающий этап пройдет у ТЦ «Green» в центре города!
Дата проведения финала – 3 июля, когда вся страна отмечает день Независимости. Финальный этап изначально планировался в Минске, но после переговоров с мэром Солигорска, решено было устроить праздник автоспорта именно в этом молодежном городе. Придется немного подкорректировать календарь проведения кубка, чтобы потом быстрее переключиться на проведение традиционной республиканской акции «Спортсмены – за безопасность дорожного движения», старт которой намечен на 17 августа в Могилеве.
Во-первых, это будет встреча старых соперников и друзей, которые претендуют на высшие награды. Основными претендентами за победу в абсолютном зачете являются – нынешний обладатель кубка «Виртуозов руля-2018 – Александр Цедрик и неоднократный чемпион Беларуси Дмитрий Баркан. Первый выступает за команду «Nakayama Team», второй за «Texaco Havoline». Автомобили совершенно разные и по типу привода и по своим возможностям. Очень многое будет зависеть от конфигурации трассы и ее размеров. Настройки Катерхэама Баркана больше любят вращения, кручения повороты. Пежо 205 Александра больше любит скоростные участки. Очень здорово он выполняет элемент «полицейский разворот», где отыгрывает у соперников от 0.5 секунды. А вот за третье место борьба предстоит более упорная, хотя… автоспорт- технический вид спорта и часто лидер оказывается аутсайдером. Поэтому лучше не гадать заранее.
Кроме борьбы ведущих пилотов зрители смогут посмотреть борьбу в зачете любителей, где тоже предстоит серьезная борьба, ведь на победу претендует и единственный солигорский участник Владимир Ковтик, выступающий на Ситроен С4 VTS. Его основной оппонент из Минска – Виталий Чумаков использует заднеприводной БМВ. Но в этой группе мощно выступает и Артем Казловский на АудиТТ, который находится тоже среди призеров предыдущих этапов. Своего последнего слова не сказал и Александр Асташонок, выступающий на мощной полноприводной Субару Импрезе… так что посмотреть будет на что.
Ведущим финала будет Анатолий Шевченко, который также будет являться и руководителем гонки.
Тест-драйвы автомобилей, розыгрыши призов.
Для зрителей Солигорска официальный дилер обещает приготовить большую линейку автомобилей для тест-драйвов. При наличии с собой водительского удостоверения будет возможность опробовать новые модели этого производителя, а также ближе познакомиться с уже знакомыми. Некоторым зрителям повезет – их провезут по трассе в экстремальном режиме автогонщики, чтобы продемонстрировать возможности автомобилей. Будут розыгрыши призов от партнера кубка – компании «Машпищепрод», представляющей снеки и чипсы «Мира».