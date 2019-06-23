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Кто может рассчитывать на амнистию в Беларуси?

24.06.2019 22:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Шанс начать новую жизнь. Президент одобрил проект закона об амнистии к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Сегодня документ внесен на рассмотрение в парламент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кто может рассчитывать на амнистию в Беларуси?

Кто может рассчитывать на амнистию в Беларуси?

Этот День Независимости в некоторых белорусских семьях станет двойным праздником. Глава государства одобрил амнистию к юбилею освобождения Беларуси от нацистов. Над проектом закона потрудились в МВД, Генпрокуратуре и Верховном суде. Теперь свои корректировки в документ предстоит внести парламентариям.

Кто может рассчитывать на амнистию в Беларуси?

Жанна Батурицкая, начальник управления исполнения приговоров Департамента исполнения наказаний МВД Беларуси:
При разработке проекта закона об амнистии учитывалась криминогенная обстановка в обществе, общественное мнение, обращения граждан, которые к нам поступали в большом количестве, – как в МВД, так и в другие органы, которые участвовали в разработке проекта закона об амнистии. Мы всё учитывали.

В местах лишения свободы находится около 33-35 тысячи человек. Каждому сотому нет 18 лет. Несовершеннолетние стоят первым пунктом в списке лиц, которые могут рассчитывать на амнистию. Традиционно на освобождение по амнистии могут рассчитывать беременные, женщины и мужчины, имеющие детей в возрасте до 18 лет, инвалиды I и II группы, больные онкологическими заболеваниями. А у некоторых категорий сократят сроки заключения.

Кто может рассчитывать на амнистию в Беларуси?

Послабления коснутся, невзирая на виды заключения. Тюрьма либо в простонародье «химия». Главное, чтобы человек был готов исправиться.

Жанна Батурицкая:
Предлагается не распространять амнистию на лиц, которые ранее воспользовались амнистией и вновь совершили преступление; на лиц, которые злостно нарушают порядок отбывания наказания; на особо опасных рецидивистов; на лиц, которые совершили определенные категории преступлений такие, как преступления против жизни и здоровья человека, преступления против половой неприкосновенности, преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, совершенные организованной группой, коррупционные преступления.

Последний раз амнистия в стране проводилась четыре года назад. После такого акта гуманности государства всплеска преступлений не случилось. На этот раз в Департаменте исполнения наказаний подошли еще более скрупулезно к изучению этого вопроса. Точные цифры станут известны только после одобрения документа парламентариями. Но ждать осталось недолго.

Кто может рассчитывать на амнистию в Беларуси?

Люди в материале: Жанна Батурицкая
 
 
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Новости Беларуси. Шанс начать новую жизнь. Президент одобрил проект закона об амнистии к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Сегодня...
 
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