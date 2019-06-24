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Победа и поражение Гончаровых и подвиг ребят из аэробики. Лучшие фотографии 4-го дня на Европейских играх

24.06.2019 23:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

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В семье батутистов Анны и Владислава Гончарова радость и печаль: Аня — с бронзой, Влад стал последним в синхронных прыжках из-за собственной ошибки. Дзюдоистка Марина Слуцкая выиграла золото, а ребята и девушки в баскетболе «три на три» — также с бронзой. Тем временем Дима Захаревич и Юля Володарь, белорусская смешанная пара в аэробике, превзошли ожидания и финишировали не последними, а предпоследними. Эти и другие события вошли в фотогалерею SPORT.TUT.BY по итогам четвертого соревновательного дня на II Европейских играх в Минске.

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY














Фото: Reuters








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Теги: Минск
 
 
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В семье батутистов Анны и Владислава Гончарова радость и печаль: Аня с бронзой, Влад стал последним в синхронных прыжках из-за собственной ошибки. Дзюдоистка...
 
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