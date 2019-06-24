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Победа и поражение Гончаровых и подвиг ребят из аэробики. Лучшие фотографии 4-го дня на Европейских играх
Источник материала: Tut.by
В семье батутистов Анны и Владислава Гончарова
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
Фото: Reuters
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Победа и поражение Гончаровых и подвиг ребят из аэробики. Лучшие фотографии 4-го дня на Европейских играх
В семье батутистов Анны и Владислава Гончарова радость и печаль: Аня с бронзой, Влад стал последним в синхронных прыжках из-за собственной ошибки. Дзюдоистка...
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