Победа и поражение Гончаровых и подвиг ребят из аэробики. Лучшие фотографии 4-го дня на Европейских играх

Источник материала: Tut.by

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В семье батутистов Анны и Владислава Гончарова радость и печаль : Аня — с бронзой, Влад стал последним в синхронных прыжках из-за собственной ошибки. Дзюдоистка Марина Слуцкая выиграла золото , а ребята и девушки в баскетболе «три на три» — также с бронзой. Тем временем Дима Захаревич и Юля Володарь, белорусская смешанная пара в аэробике , превзошли ожидания и финишировали не последними, а предпоследними. Эти и другие события вошли в фотогалерею SPORT.TUT.BY по итогам четвертого соревновательного дня на II Европейских играх в Минске.

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY





















































Фото: Reuters





























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