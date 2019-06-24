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«Возможно, Влад не распробовал батут». Гончарова - о медали Европейских игр и ошибке мужа-чемпиона

24.06.2019 23:04 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

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Белорусская батутистка Анна Гончарова стала третьей в индивидуальных соревнованиях на II Европейских играх. После медальной церемонии Гончарова говорила о своем успехе, а также о результате мужа Владислава Гончарова, олимпийского чемпиона. В синхронных прыжках в паре с Олегом Рябцевым Влад ошибся, и в итоге белорусский дуэт финишировал с худшей суммой баллов — 5,700.


— Я знала результат ребят, расстроилась, — призналась Аня в микст-зоне. — Мы думали, что они будут бороться за награду… Это спорт. Другие сетки. В тренировочных залах одни батуты, в соревновательных — другие. Возможно, Влад не распробовал батут. Может, где-то подсел за Олегом. Не видела, что там произошло конкретно. Малейший нюанс может привести к такой ошибке. Сложно сказать точно, из-за чего это произошло. Во вторник Влад постарается взять медаль в индивидуальных прыжках.

Комментарий Олега Рябцева: «Нет слов. Давление? Все как обычно. Испытывали адекватные человеческие реакции, волновались и поддерживали друг друга. С поддержкой приходил позитивный заряд. На тренировках все получалось. Какой-то один момент… Доля миллисекунды может повлиять на исход всего. [...] С такими выступлениями, как сегодня, нам нужно было сделать десять элементов, и все. Мы обычно больше набирали баллов со своей программой, чем то, какие баллы получили сегодня соперники. Выиграть для нас было реально».


— Анна, считаете ли вы объективным судейское решение насчет вашего выступления?

— Нужно посмотреть на него со стороны. На фоне эйфории столько мыслей, что ты уже не помнишь все, что сделала. А потом пересматриваешь и не веришь, что сделала это.

— Вас и грузинку Любу Головину, которой досталось серебро, разделили всего 0,020.

— Такое бывает.

— Верно ли то, что вы распрыгались, если сравнивать с прошлым сезоном?

— Да, в июле прошлого года у меня была очень серьезная травма. Долго не могла оправиться. До конца так и не залечила ногу. Боли все еще беспокоят. Много времени понадобилось, чтобы прийти в такую форму, которая есть сейчас.

— Эти игры станут для вас хорошей тренировкой?

— Мы серьезно относимся к Европейским играм. Все-таки они проходят дома. Для страны это очень важное событие. На нас ложится груз ответственности. Не хочется подвести ни себя, ни тренеров, ни страну.

— Что скажете об организации игр?

— Замечательная. Горжусь нашими.


— На уровне каких соревнований?

— Примерно как I Европейские игры. С Олимпийскими играми мне сложно сравнивать. Я была только на одной Олимпиаде — в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Бразильцы не блистали организацией. Так что у нас все на высшем уровне. Гордимся Беларусью!

— Есть ли накопленная усталость?

— За день накопилась. Встали рано — в восемь утра. В девять выехали из олимпийской деревни, потренировались. Не смогли вернуться, потому что на переезды не было времени. Здесь, на стадионе, немножечко отдохнули. Пошли выступать.

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После медальной церемонии Гончарова говорила о своем успехе, а также о результате мужа Владислава Гончарова, олимпийского чемпиона. В синхронных прыжках в паре с...
 
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