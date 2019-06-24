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Штаб женской сборной Беларуси назвал состав на Евробаскет-2019

24.06.2019 21:42 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Тренерский штаб женской сборной Беларуси определил окончательный состав национальной команды на чемпионат Европы-2019, который стартует 27 июня в Сербии и Латвии, сообщает «Прессбол».


Фото: bbf.by

Отметим, что из-за травм сборной Беларуси не помогут опытнейшая центровая Елена Левченко и легкий форвард Ксения Малашко.

Сборная Беларуси

Защитники — Алекс Бентли (1990 года рождения; рост 173 см; «Атланта», WNBA), Ольга Зюзькова (1983; 171; «Горизонт», Минск), Татьяна Лихтарович (1988; 180; «Сокол», Чехия), Арина Мосько (1999; 178; «Олимпия», Гродно), Александра Тарасова (1988; 172; «Ганновер», Германия), Юлия Рытикова (1986; 180; «Гожув», Польша).

Форварды — Янина Инкина (1997; 186; университет Арканзас, США), Мария Попова (1994; 188; «Гожув», Польша), Екатерина Снытина (1985; 188; «Хатай», Турция).

Центровые — Анна Брич (1997; 186; «Горизонт», Минск), Анастасия Веремеенко (1987; 192; «Фенербахче», Турция), Виктория Гаспер (1988; 192; «Цмокi-Мiнск»).

Главный тренер — Наталия Трофимова (1979), тренер — Алексей Пынтиков (1975).

На предварительной стадии Евробаскета-2019 белоруски сыграют в группе «D» в сербском Зренянине. Их соперницами станут бельгийки (бронзовые медалистки ЧЕ-2017 и ЧМ-2018), россиянки (11-е место в рейтинге ФИБА) и хозяйки турнира сербки (чемпионки Европы 2015 года и бронзовые медалистки Олимпиады в Рио-2016).

Группа «D» (Зренянин, Сербия)

27 июня. Россия — Бельгия (начало в 18.45 по белорусскому времени), Беларусь — Сербия (21.30).

28 июня. Беларусь — Бельгия (18.45), Сербия — Россия (21.30).

30 июня. Беларусь — Россия (18.45), Бельгия — Сербия (21.30).

В предварительном раунде 16 команд, разделенные на 4 группы, проведут круговые турниры (каждый с каждым, по 3 матча в группе). Затем команды, занявшие 1-е места в группах, напрямую попадут в четвертьфинал, а сборные, расположившиеся на 2-х и 3-х строках, на стадии 1/8 финала разыграют еще 4 путевки в четвертьфинал (А2-B3; B2-A3; C2-D3; D2-C3). Команды, ставшие последними в своих группах, отправятся домой.

Матчи 1/8 финала пройдут 1−2 июля, четвертьфиналы — 4 июля, полуфиналы — 6 июля, финал и матч за бронзу — 7 июля.

6 лучших команд Евробаскета-2019 получат путевки на отборочный турнир к Олимпиаде-2020. Он состоится в феврале 2020-го.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Тренерский штаб женской сборной Беларуси определил окончательный состав национальной команды на чемпионат Европы-2019, который стартует 27 июня в Сербии и Латвии.
 
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