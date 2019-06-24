Выставка к 75-летию освобождения Беларуси откроется в Москве на Поклонной горе

Источник материала: Полымя

Международный выставочный проект «Операция «Багратион». Разгром» откроется 26 июня в Москве в Музее Победы на Поклонной горе. Временная экспозиция приурочена к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе музея.





Посетители смогут увидеть около 150 раритетов из фондов Музея Победы и Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны. Фотографии и документы расскажут об оккупационном режиме гитлеровской Германии в Беларуси, формировании партизанского движения, освобождении крупнейших и стратегически значимых белорусских городов: Минска, Витебска, Бобруйска, Могилева. Материалы выставки также посвящены военачальникам, командовавшим фронтами в ходе операции «Багратион», и военнослужащим, отличившихся во время боев.

В экспозиции представят письма и личные вещи участников событий, печатные издания времен войны, знамена, оружие, обмундирование. Среди экспонатов — около 50 живописных и графических работ, созданных фронтовыми художниками в 1944 году.

Экспозиция будет действовать до 29 сентября.

Источник: БелТА