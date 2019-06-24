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Компания Ротенберга отремонтирует российский участок трассы до границы с Беларусью

24.06.2019 20:32 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

«Мостотрест» Аркадия Ротенберга получил контракт на реконструкцию участка 33–84-й км дороги М1 «Беларусь» от Москвы до границы с Беларусью на 31 млрд руб. После ремонта трасса станет платной.

По данным российского сайта госзакупок, подрядчик согласился выполнить контракт на 0,5%, или 155 млн рублей, дешевле суммы заявки.

Трасса М1 «Беларусь» — автомобильная дорога, которая в пределах России проходит по территории Московской и Смоленской областей, сообщает РБК.

Сейчас платным является еще один ее участок на российской стороне: «Новый выход на МКАД с федеральной автомобильной дороги М1 «Беларусь» Москва — Минск» протяженностью 18,5 км (оператор — компания «Новое качество дорог», принадлежащая УК «Лидер»). Разрешенная скорость здесь составляет 90 км/ч. Базовый дневной тариф для проезда по этому участку составляет от 350 руб. для легкового автомобиля до 1120 руб. для грузовика или автобуса с прицепом, базовый ночной тариф — от 20 руб.

Аркадий Ротенберг занимает 41-е место в рейтинге «Форбс» «200 богатейших бизнесменов России 2019». Его состояние оценивается в 2,6 млрд долларов. С 2014 года на него наложены санкции США как на человека из близкого окружения президента РФ Владимира Путина.

 
Теги: Минск
 
 
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«Мостотрест» Аркадия Ротенберга получил контракт на реконструкцию участка 33–84-й км дороги М1 «Беларусь» от Москвы до границы с Беларусью на 31 млрд руб. После...
 
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