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Белорусы смогут ездить в ОАЭ без виз

24.06.2019 19:37 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Беларусь и Объединенные Арабские Эмираты подписали соглашение об отмене виз, сообщили в Министерстве иностранных дел.

Церемония прошла сегодня в Министерстве иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов. От белорусской стороны документ подписал посол Андрей Лученок, от эмиратской — заместителем министра иностранных дел Ахмед аль-Джарман.

В соответствии с подписанным соглашением «граждане Беларуси – владельцы действующих национальных паспортов – получат возможность без визы посещать ОАЭ», сообщили в МИД Беларуси.

Безвизовый режим начнет действовать через 30 дней с момента ратификации документа парламентами двух стран.

 
 
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Беларусь и Объединенные Арабские Эмираты подписали соглашение об отмене виз, сообщили в Министерстве иностранных дел.
 
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