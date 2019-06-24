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Белорусы смогут ездить в ОАЭ без виз
Источник материала: БДГ
Беларусь и Объединенные Арабские Эмираты подписали соглашение об отмене виз, сообщили в Министерстве иностранных дел.
Церемония прошла сегодня в Министерстве иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов. От белорусской стороны документ подписал посол Андрей Лученок, от эмиратской — заместителем министра иностранных дел Ахмед аль-Джарман.
В соответствии с подписанным соглашением «граждане Беларуси – владельцы действующих национальных паспортов – получат возможность без визы посещать ОАЭ»,
Безвизовый режим начнет действовать через 30 дней с момента ратификации документа парламентами двух стран.
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Беларусь и Объединенные Арабские Эмираты подписали соглашение об отмене виз, сообщили в Министерстве иностранных дел.
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