Шарапова оправдала свой рост радиацией из Чернобыля









Я, вероятно, даже не играла бы в теннис, — считает Мария Шарапова. — Мои родители среднего роста. Во мне метр восемьдесят восемь без каблуков. Откуда такой рост?





Маша думает, что причиной тому — радиация. После катастрофы на АЭС ее родители еще четыре месяца жили всего в 140 км от Чернобыля.





— Реактор взорвался незадолго до моего зачатия — мама пила местную воду и ела овощи и продолжала пить и есть и после зачатия, — говорит Шарапова.