ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Шарапова оправдала свой рост радиацией из Чернобыля

24.06.2019 21:32 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

— Если бы не чернобыльская авария на атомной электростанции, моя жизнь была бы совсем другой.



Я, вероятно, даже не играла бы в теннис, — считает Мария Шарапова. — Мои родители среднего роста. Во мне метр восемьдесят восемь без каблуков. Откуда такой рост?

Маша думает, что причиной тому — радиация. После катастрофы на АЭС ее родители еще четыре месяца жили всего в 140 км от Чернобыля.

— Реактор взорвался незадолго до моего зачатия — мама пила местную воду и ела овощи и продолжала пить и есть и после зачатия, — говорит Шарапова.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
— Если бы не чернобыльская авария на атомной электростанции, моя жизнь была бы совсем другой.
 
Новости дня
Новости разные
 
Прямая телефонная линия с начальником областной милиции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.06.2019
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика