“Братская цена ремонта”: как Беларусь модернизирует МиГ-29 для Сербии

По информации сербского издания, в настоящее время ведётся доработка и модернизация четырёх МиГ-29 на авиаремонтном заводе в Барановичах.





“Я благодарю президента Лукашенко за пожертвование четырёх МиГ-29 и то, что цены на капитальный ремонт, которые мы получили, очень благоприятны. Беларусь существенно помогла оборонительным возможностям Сербии, и мы очень благодарны за это”, — заявил после встречи с Александром Лукашенко президент Сербии Александр Вучич.





Беларусь передала Сербии четыре МиГ-29 в феврале 2019 года в рамках военно-технической помощи. Они остались в Беларуси на модернизацию навигационной системы и, возможно, системы вооружения и радиоэлектронной защиты. Предполагается, что доработка самолётов займёт до полутора лет.





"Вместе с этими четырьмя МиГ-29 сербский военно-воздушный флот будет самым мощным на Балканах", считает сербское издание Informer.









Военно-политический обозреватель "Политики" Мирослав Лазанский заявил сербскому изданию Informer, что белорусские версии “мигов” одни из самых современных в мире:





“У Беларуси высокоточная техника и механика, она качественно ремонтирует самолёты. У них очень мощная авиация, и их версии МиГ модернизированы до современного уровня. Они улучшат эти четыре МиГ-29 до уровня остальных десяти самолётов, которые у нас есть, за символическую цену”.



