ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

“Братская цена ремонта”: как Беларусь модернизирует МиГ-29 для Сербии

24.06.2019 21:08 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Беларусь модернизирует четыре МиГ-29 по “братской цене”. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич после визита в Беларусь, сообщает сербское издание Informer. Сербия должна получить самолёты до конца 2019 года.

По информации сербского издания, в настоящее время ведётся доработка и модернизация четырёх МиГ-29 на авиаремонтном заводе в Барановичах.

“Я благодарю президента Лукашенко за пожертвование четырёх МиГ-29 и то, что цены на капитальный ремонт, которые мы получили, очень благоприятны. Беларусь существенно помогла оборонительным возможностям Сербии, и мы очень благодарны за это”, — заявил после встречи с Александром Лукашенко президент Сербии Александр Вучич.

Беларусь передала Сербии четыре МиГ-29 в феврале 2019 года в рамках военно-технической помощи. Они остались в Беларуси на модернизацию навигационной системы и, возможно, системы вооружения и радиоэлектронной защиты. Предполагается, что доработка самолётов займёт до полутора лет. 

"Вместе с этими четырьмя МиГ-29 сербский военно-воздушный флот будет самым мощным на Балканах", считает сербское издание Informer.


Военно-политический обозреватель "Политики" Мирослав Лазанский заявил сербскому изданию Informer, что белорусские версии “мигов” одни из самых современных в мире:

“У Беларуси высокоточная техника и механика, она качественно ремонтирует самолёты. У них очень мощная авиация, и их версии МиГ модернизированы до современного уровня. Они улучшат эти четыре МиГ-29 до уровня остальных десяти самолётов, которые у нас есть, за символическую цену”.


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь модернизирует четыре МиГ-29 по “братской цене”. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич после визита в Беларусь, сообщает сербское издание Informer....
 
Новости дня
Новости разные
 
Батутистка Анна Гончарова завоевали бронзовую награду на II Европейских играх
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.06.2019
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика