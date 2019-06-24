|
Грузинский премьер рассчитывает на скорое решение проблем, возникших в отношениях с Россией
Источник материала: Интерфакс
Премьер Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что ограничительные действия России в сфере туризма нанесут определенный ущерб грузинской экономике, но считает это временным явлением.
"Мы ответственное правительство и наши национальные интересы стоят превыше всего. Именно ощущая эту ответственность, мы не допустим, чтобы Грузия стала заложницей агрессивной повестки дня, как во внутренней, так и во внешней политике", - заявил Бахтадзе в понедельник в эфире телекомпании "Имеди".
По его словам, последние действия России "являются вызовом".
"Хочу отметить, что Грузия является одной из самых безопасных стран Европы, а Тбилиси самым безопасным среди столиц Европы. Об этом очень хорошо знают туристы, в том числе и российские туристы, исходя из этого, объективных причин для каких-либо ограничений нет", - сказал премьер.
Он отметил, что Грузия в последние годы сделала очень много шагов для развития туризма и в будущем продолжит еще белее интенсивное движение в этом направлении.
"Есть формат Абашидзе-Карасин, где сфокусированы гуманитарные и экономические взаимоотношения и консультации в этом формате ведутся. Что касается грузинского вина, то у нас есть самые высокие стандарты проверки качества вина, поэтому на некоторые высказанные претензии к качеству нашего вина сама общественность даст ответ", - сказал Бахтадзе.
Он заявил, что надеется на скорое решение возникших с Россией проблем и вызовов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Премьер Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что ограничительные действия России в сфере туризма нанесут определенный ущерб грузинской экономике, но считает это...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)