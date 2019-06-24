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Грузинский премьер рассчитывает на скорое решение проблем, возникших в отношениях с Россией

24.06.2019 21:52 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Премьер Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что ограничительные действия России в сфере туризма нанесут определенный ущерб грузинской экономике, но считает это временным явлением.

"Мы ответственное правительство и наши национальные интересы стоят превыше всего. Именно ощущая эту ответственность, мы не допустим, чтобы Грузия стала заложницей агрессивной повестки дня, как во внутренней, так и во внешней политике", - заявил Бахтадзе в понедельник в эфире телекомпании "Имеди".

По его словам, последние действия России "являются вызовом".

"Хочу отметить, что Грузия является одной из самых безопасных стран Европы, а Тбилиси самым безопасным среди столиц Европы. Об этом очень хорошо знают туристы, в том числе и российские туристы, исходя из этого, объективных причин для каких-либо ограничений нет", - сказал премьер.

Он отметил, что Грузия в последние годы сделала очень много шагов для развития туризма и в будущем продолжит еще белее интенсивное движение в этом направлении.

"Есть формат Абашидзе-Карасин, где сфокусированы гуманитарные и экономические взаимоотношения и консультации в этом формате ведутся. Что касается грузинского вина, то у нас есть самые высокие стандарты проверки качества вина, поэтому на некоторые высказанные претензии к качеству нашего вина сама общественность даст ответ", - сказал Бахтадзе.

Он заявил, что надеется на скорое решение возникших с Россией проблем и вызовов.

 
 
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Премьер Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что ограничительные действия России в сфере туризма нанесут определенный ущерб грузинской экономике, но считает это...
 
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