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Марина Жарская: «В финале очень тяжело проигрывать»

24.06.2019 23:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 23 июня в финале было четверо наших представителей. Андрей Казусёнок, Юрий Рыбак и Марина Жарская свои схватки, к сожалению, проиграли, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Марина Жарская: «В финале очень тяжело проигрывать»

Марина Жарская, серебряный призер II Европейских игр:
В финале очень тяжело проигрывать. Наверное, обиднее, чем проиграть на предварительных встречах. Сегодня борьба складывалась очень тяжело для меня. Можно сказать, всё зубами выгребала, каждый свой круг.

Спасибо большое болельщикам! Трибуны очень хорошо поддерживали.

Марина Жарская: «В финале очень тяжело проигрывать»

Андрей Казусёнок, серебряный призер II Европейских игр:
Россия для нас всё время сложные борцы, сложная происходит борьба.

Вера Гореликова: «Думали о том, чтобы выполнить свои задачи, показать красивую борьбу»

Люди в материале: Марина Жарская, Андрей Казусенок
 
 
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Новости Беларуси. 23 июня в финале было четверо наших представителей. Андрей Казусёнок, Юрий Рыбак и Марина Жарская свои схватки, к сожалению, проиграли, сообщили в...
 
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