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Марина Жарская: «В финале очень тяжело проигрывать»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 23 июня в финале было четверо наших представителей. Андрей Казусёнок, Юрий Рыбак и Марина Жарская свои схватки, к сожалению, проиграли, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Марина Жарская, серебряный призер II Европейских игр:
Спасибо большое болельщикам! Трибуны очень хорошо поддерживали.
Андрей Казусёнок, серебряный призер II Европейских игр:
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Новости Беларуси. 23 июня в финале было четверо наших представителей. Андрей Казусёнок, Юрий Рыбак и Марина Жарская свои схватки, к сожалению, проиграли, сообщили в...
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