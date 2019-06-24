Источник материала: Виртуальный Брест

Уже традиционно в июне на базе пожарного аварийно-спасательного отряда Брестского областного управления МЧС состоялись ежегодные городские соревнования добровольных пожарных дружин предприятий города.





В этом году участие принимало 8 команд, в том числе команда из города Лосица Республики Польша .





Традиционно соревнования проходили в двух категориях: 100-метровая полоса с препятствиями и пожарная эстафета. В этом году разница между местами разделялась всего лишь секундами. Стоит отметить, что уровень подготовки добровольцев города с каждым годом лишь возрастает. В упорной борьбе добровольная пожарная дружина ОАО «Брестский мясокомбинат» в общем зачете заняла первое место. Второе место заняла команда Брестского отделения Белорусской железной дороги, от первого места их отделяет всего лишь секунда в пожарной эстафете. Третье место у команды СП «Газоаппарат» ОАО. Призеры и гости мероприятия увезли с собой ценные призы и подарки.





Партнером и спонсором соревнований выступило РГОО «Белорусское добровольное пожарное общество».