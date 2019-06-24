Вкусно и быстро. Горячие бутерброды с колбасой, яйцом и сыром

Ингредиенты







Зеленый лук измельчаем, сосиску нарезаем мелкими кубиками. На мелкой терке натираем твердый сыр.

В миску с сыром выкладываем нарезанную сосиску и лук. Вбиваем куриное яйцо, добавляем соль и перец.

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Перемешиваем начинку ложкой. Выкладываем ее на ломтики хлеба и равномерно распределяем.

Сковороду ставим на средний огонь, через полминуты выкладываем подготовленные бутерброды и накрываем сковороду крышкой.

Убавляем огонь до минимального и 2–3 минуты жарим бутерброды. Сыр должен расплавиться, а яйцо схватиться.

Выкладываем бутерброды на блюдо, подаем к столу горячими.

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