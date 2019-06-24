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Вкусно и быстро. Горячие бутерброды с колбасой, яйцом и сыром

25.06.2019 06:30 — Разное | Intex-Press Online (Барановичи)  
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Источник материала: Intex-Press Online (Барановичи)

Вкусно и быстро. Горячие бутерброды с колбасой, яйцом и сыром

Фото: russianfood.com

Ингредиенты



Зеленый лук измельчаем, сосиску нарезаем мелкими кубиками. На мелкой терке натираем твердый сыр.

В миску с сыром выкладываем нарезанную сосиску и лук. Вбиваем куриное яйцо, добавляем соль и перец.

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Перемешиваем начинку ложкой. Выкладываем ее на ломтики хлеба и равномерно распределяем.

Сковороду ставим на средний огонь, через полминуты выкладываем подготовленные бутерброды и накрываем сковороду крышкой.

Убавляем огонь  до минимального и 2–3 минуты жарим бутерброды. Сыр должен расплавиться, а яйцо схватиться.

Выкладываем бутерброды на блюдо, подаем к столу горячими.

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Предлагаем вам этим утром приготовить вкуснейшие бутерброды с колбасой и сыром. Они отлично подойдут в качестве перекуса или на завтрак.
 
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