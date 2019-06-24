На Европейских играх в Минске работают 8000 волонтеров

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске продолжается главное спортивное событие года - II Европейские игры . Прочувствовать атмосферу турнира можно не только на стадионах, но и в фан-зонах. Там предусмотрена масса развлечений для гостей, в том числе и для самых маленьких. А еще болельщиков знакомят с различными традициями стран-участниц игр и, конечно, национальной кухней Беларуси.

Чтобы и болельщикам, и спортсменам было комфортно, на играх работает около восьми тысяч волонтеров. Их легко узнать по яркой стилизованной форме. Дежурят по всему городу с шести утра и до полуночи. Они прошли серьезный отбор и обучение.

«Получаешь невероятные эмоции от общения с туристами. В день за смену доходит до 250 человек», – сказал волонтер.

«Есть возможность познакомиться с людьми, выучить иностранный язык и, шанс в будущем поехать на следующие Европейские игры в качестве волонтера», – отметила волонтер.

II Европейские игры продлятся до 30 июня.