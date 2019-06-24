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На Европейских играх в Минске работают 8000 волонтеров
25.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске продолжается главное спортивное событие года -
Чтобы и болельщикам, и спортсменам было комфортно, на играх работает около восьми тысяч волонтеров. Их легко узнать по яркой стилизованной форме. Дежурят по всему городу с шести утра и до полуночи. Они прошли серьезный отбор и обучение.
«Получаешь невероятные эмоции от общения с туристами. В день за смену доходит до 250 человек», – сказал волонтер.
«Есть возможность познакомиться с людьми, выучить иностранный язык и, шанс в будущем поехать на следующие Европейские игры в качестве волонтера», – отметила волонтер.
II Европейские игры продлятся до 30 июня.
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Их легко узнать по яркой стилизованной форме. Дежурят по всему городу с шести утра и до полуночи.
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