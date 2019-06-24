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За и Против: стоит ли идти на больничный

25.06.2019 05:24 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

За и Против: стоит ли идти на больничный

Что такое больничный, кому его дают, а кому нет?

Больничный лист – это документ установленного образца, подтверждающий временную нетрудоспособность работника. Больничный лист дает право на оплату времени болезни.

Таким образом, больничный лист дают работающим гражданам при временной нетрудоспособности. Тем, кто не может работать постоянно, назначают группу инвалидности.

 
 
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Есть люди, которые обращаются к врачу при любом недомогании и при каждой возможности оформляют больничный лист.
 
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