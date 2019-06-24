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«Дрожь по телу и слёзы накатывались на глаза». Анастасия Мирончик-Иванова о поддержке болельщиков на II Европейских играх
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Предлагаем вспомнить о королеве спорта – легкой атлетике. Легкоатлеты начали многодневный путь за главной наградой для них – медалями командного турнира. Победитель в этом виде программы будет назван 28 июня, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Напомним, что на наших Играх представлен новый формат – ДНА, или динамичная атлетика. В первый день наша национальная команда выступила блестяще. Первое место в группе обеспечило выход в полуфинал и дополнительный день отдыха. Кроме того, накануне были разыграны награды в личных дисциплинах.
Эльвира Герман, Татьяна Холодович, Анастасия Мирончик-Иванова. Эти фамилии, безусловно, знают не только истинные ценители спорта, они на слуху у многих. И атлеты регулярно о себе напоминают.
Вот и вчера наши атлеты попали в новостные ленты. В отдельных видах, если применима такая гимнастическая терминология для легкой атлетики, были на главных ролях. Максим Недосеков выиграл в соревнованиях по прыжкам в высоту, Эльвира Герман была самой быстрой на 100-метровке с барьерами, Татьяна Холодович дальше остальных метнула копьё, а Анастасия Мирончик-Иванова показала второй результат в прыжках в длину. Свои заслуженные награды победители и призёры получили 24 июня. А в студии телеканала СТВ – Анастасия Мирончик-Иванова.
Ярослав Писаренко, СТВ:
Анастасия Мирончик-Иванова, серебряный призер II Европейских игр:
Ярослав Писаренко:
Анастасия Мирончик-Иванова:
Ярослав Писаренко:
Анастасия Мирончик-Иванова:
Анастасия Мирончик-Иванова:
Ярослав Писаренко:
Ярослав Писаренко:
Анастасия Мирончик-Иванова:
Ярослав Писаренко:
Анастасия Мирончик-Иванова:
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«Дрожь по телу и слёзы накатывались на глаза». Анастасия Мирончик-Иванова о поддержке болельщиков на II Европейских играх
Новости Беларуси. Предлагаем вспомнить о королеве спорта – легкой атлетике. Легкоатлеты начали многодневный путь за главной наградой для них – медалями...
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