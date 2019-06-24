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«Дрожь по телу и слёзы накатывались на глаза». Анастасия Мирончик-Иванова о поддержке болельщиков на II Европейских играх

25.06.2019 00:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Предлагаем вспомнить о королеве спорта – легкой атлетике. Легкоатлеты начали многодневный путь за главной наградой для них – медалями командного турнира. Победитель в этом виде программы будет назван 28 июня, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Напомним, что на наших Играх представлен новый формат – ДНА, или динамичная атлетика. В первый день наша национальная команда выступила блестяще. Первое место в группе обеспечило выход в полуфинал и дополнительный день отдыха. Кроме того, накануне были разыграны награды в личных дисциплинах.

«Дрожь по телу и слёзы накатывались на глаза». Анастасия Мирончик-Иванова о поддержке болельщиков на II Европейских играх

Эльвира Герман, Татьяна Холодович, Анастасия Мирончик-Иванова. Эти фамилии, безусловно, знают не только истинные ценители спорта, они на слуху у многих. И атлеты регулярно о себе напоминают.

Вот и вчера наши атлеты попали в новостные ленты. В отдельных видах, если применима такая гимнастическая терминология для легкой атлетики, были на главных ролях. Максим Недосеков выиграл в соревнованиях по прыжкам в высоту, Эльвира Герман была самой быстрой на 100-метровке с барьерами, Татьяна Холодович дальше остальных метнула копьё, а Анастасия Мирончик-Иванова показала второй результат в прыжках в длину. Свои заслуженные награды победители и призёры получили 24 июня. А в студии телеканала СТВ – Анастасия Мирончик-Иванова.

Ярослав Писаренко, СТВ:
Расскажите, как так получилось, что награды вы получали у Дворца спорта, а не на стадионе «Динамо»?

«Дрожь по телу и слёзы накатывались на глаза». Анастасия Мирончик-Иванова о поддержке болельщиков на II Европейских играх

Анастасия Мирончик-Иванова, серебряный призер II Европейских игр:
Я думаю, выбрано место с точки зрения того, что больше людей пришло, движение больше, люди видят своих героев в лицо, могут пообщаться поближе. Когда мы сошли с пьедестала, можно было пообщаться людям, сфотографироваться. Поэтому, наверное, так.

Ярослав Писаренко:
Анастасия, довольны ли тем результатом, который показали накануне (6.71)?

«Дрожь по телу и слёзы накатывались на глаза». Анастасия Мирончик-Иванова о поддержке болельщиков на II Европейских играх

Анастасия Мирончик-Иванова:
В принципе, довольна. Были какие-то технические погрешности, но они решимы. Довольна вторым местом.

Ярослав Писаренко:
Насколько вы привыкли выступать на стадионе «Динамо»?

Анастасия Мирончик-Иванова:
Это домашний стадион, он очень полюбился. Там быстрая дорожка, современные технологии – всё на высшем уровне. Любим он тем, что находится в Минске, планируется там проведение и других мероприятий по легкой атлетике: чемпионата Европы, Кубка Европы. Очень приятно будет опять выступить на нашем белорусском стадионе.

«Дрожь по телу и слёзы накатывались на глаза». Анастасия Мирончик-Иванова о поддержке болельщиков на II Европейских играх

Ярослав Писаренко:
Формат ДНА очень необычен и для нас, журналистов, и для зрителей, и для вас, спортсменов. Как вам кажется, что проще: вчера было разыграть медали и личного, и командного турнира, или пару дней отдохнуть, а затем вновь в бой?

Анастасия Мирончик-Иванова:
Не сразу он был понятен, доступен всем, но предупреждали, рассказывали правила задолго до соревнований, и в принципе все справились. Сразу стало всё понятно в процессе соревнований. Он может кому-то показался необычным, но я считаю, что не стоит бояться каких-то изменений. Если ты любишь свое дело, можно прыгнуть и в таком формате, и в дождь, и в слякоть. Это было приурочено к тому, что это командная борьба, поэтому нет ничего тут страшного, просто шоу получилось.

Ярослав Писаренко:
Получается, всё упирается в привычку? Нужно привыкнуть к этому формату?

«Дрожь по телу и слёзы накатывались на глаза». Анастасия Мирончик-Иванова о поддержке болельщиков на II Европейских играх

Анастасия Мирончик-Иванова:
Конечно, спортсмену необходимо пройти ряд соревнований, чтобы привыкнуть по попыткам, да. Именно к трем попыткам, а не к шести. Это всё с опытом набирается.

Ярослав Писаренко:
У стадиона «Динамо» есть какие-то особенности, на которые спортсмену стоит обращать внимание? Ветер, может быть?

Анастасия Мирончик-Иванова:
Нет, судьи учитывали это всё задолго до соревнований. Было предусмотрено, куда дует ветер и в какую сторону будут прыгать прыгуньи, и я в том числе.

Ярослав Писаренко:
Хочется ли вернуться на «Динамо» на матчевую встречу США – Европа?

«Дрожь по телу и слёзы накатывались на глаза». Анастасия Мирончик-Иванова о поддержке болельщиков на II Европейских играх

Анастасия Мирончик-Иванова:
Конечно же, потому что это будет исторический матч, будут очень сильные соперники. С американцами побороться – дорогого стоит.

О дальнейших  стартах спортсменки смотрите в видеоматериале.

Люди в материале: Анастасия Мирончик-Иванова, Ярослав Писаренко
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Предлагаем вспомнить о королеве спорта – легкой атлетике. Легкоатлеты начали многодневный путь за главной наградой для них – медалями...
 
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