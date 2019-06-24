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Алеся Зайцева во время II Европейских игр: «Бадминтон у нас не всем известен. Хотелось бы, чтобы он более был развит»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 24 июня – первый соревновательный день у бадминтонистов. В гостях в программы «СТВ-спорт» Алеся Зайцева.
Алеся Зайцева, участник II Европейских игр:
Насколько сильный уровень у представителей II Европейских игр?
Алеся Зайцева:
Насколько Европейские игры в твоем виде спорта вписались удачно в международный календарь?
Алеся Зайцева:
Бадминтон у нас не всем известен. Хотелось бы, чтобы он более был развит, потому что очень интересный вид спорта.
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Алеся Зайцева во время II Европейских игр: «Бадминтон у нас не всем известен. Хотелось бы, чтобы он более был развит»
Новости Беларуси. 24 июня – первый соревновательный день у бадминтонистов. В гостях в программы «СТВ-спорт» Алеся Зайцева. Алеся Зайцева, участник II Европейских...
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