Тест: что вы помните из уроков физики?

Источник материала: Tut.by

Во вторник, 25 июня, в Беларуси проходит ЦТ по физике. Даже если вы окончили школу много лет назад, вы все равно можете попробовать свои силы в нашем тесте, основанном на вопросах предыдущих тестирований. Ответьте на 10 вопросов и посмотрите, что вы помните из учебника физики.

Если хотите проверить свои силы и в других науках, пройдите еще тесты по белорусскому , русскому и английскому , а также обществоведению , математике и химии .