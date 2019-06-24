10 вещей, которых не должно быть в гардеробе модного парня (+ что купить взамен)

Источник материала: Tut.by

Чтобы хорошо выглядеть, не нужно мониторить модные журналы. Достаточно пойти от обратного и разгрузить свой шкаф от вещей, которые там уже есть. Рассказываем, какую одежду следует удалить из своего гардероба.



Фото: pixabay.com

1. Футболки без рукавов

Если вы не отправляетесь на баскетбольную площадку, оставляйте эту вещь дома. Непонятно, с чем сочетать этот рэп-атрибут из 2000-х: он одинаково нелепо смотрится как с шортами, так и с брюками. Такую майку можно надеть на пляж или под рубашку, но мы не советуем использовать ее в качестве ключевого элемента вашего образа.



Раз уж вы помираете от жары, цепляйте классическую майку из легкого материала. Тонкий хлопок — лучший выбор, а вот от моделей из синтетики лучше отказаться.

Короче, что надеть вместо? Классическую футболку из натуральных материалов.

2. Туфли (с тонкой подошвой и острыми носами)

Туфли — обязательный предмет гардероба для тех, кто мчится на выпускной вечер. Вот только не надо покупать избитые модели: откажитесь от вариантов с острыми носами, тонюсенькой подошвой и чрезмерной лакировкой. Мало того что в такой обуви будет неудобно, так она еще и навевает мысли о школьной сменке.



Фото: pixabay.com

Ищите хорошие туфли — обратите внимание на оксфорды, блюхеры и броги. Это — классика, но не скучная: в ней можно выйти как на школьный выпускной, так и на ночной променад. Также нельзя забывать о лоферах — это модель для тех, кому жарко в обычных туфлях.

Короче, что надеть вместо? Лоферы, оксфорды, блюхеры и броги.

3. Спортивные кроссовки вне спортивного зала

Здесь та же история, что и с футболками без рукавов: спортивные кроссовки уместны только на беговой дорожке. В них можно тягать штангу, нарезать круги по стадиону или скакать по рингу, а вот разгуливать по улицам города не стоит — это серьезный моветон.

Важный момент: мы говорим не о спортивном силуэте, а о спортивных моделях. Кроссовки, состоящие из сплошной сетки и тонкой пенной подошвы, попросту не предназначены для городских прогулок. Они испортятся через несколько недель постоянной носки — слишком беспечная трата денег.

Хотите привнести в свой образ толику спортивного шика, приглядитесь к моделям Adidas Stan Smith, Puma Suede Classic и Nike Cortez — такие, кстати, носил Форрест Гамп.

Короче, что надеть вместо? Любые другие кроссовки (кроме пункта 6 ).

4. Футболка с принтом тай-дай

Странный тренд, навевающий мысли о хиппи и дешевой анимации. По непонятным причинам масс-маркет активно продвигает этот принт: он появляется на шортах, куртках и футболках. Жили б вы в 70-х и собирались на фестиваль «Вудсток», вещицу с такими узорами стоило бы прикупить, но на дворе 2019-й, и тай-дай вызывает не восторг, а печальное недоумение.

Если вы не желаете походить на карикатурного хиппи, но хотите футболку с масштабным принтом, вспомните об анималистическом рисунке. Тренд не новый, но актуальный, так что вы будете выглядеть модно, но не вычурно.

Короче, что надеть вместо? Футболку с анималистическим принтом.

5. Бриджи

Бриджи — это печальная полумера: они не такие удобные, как шорты, и не такие стильные, как штаны. У бриджей одно предназначение — быть удобными, но они даже с этим не справляются: коленки вытягиваются, а концы штанин безобразно топорщатся. Прибавьте к этому общий инфантильный образ — оно вам надо?

Советуем заменить бриджи на обычные шорты. Не нужно влезать в ультракороткую модель: берите шорты, которые заканчиваются прямо над коленом. В выборе моделей ограничений нет: допускаются как классические чинос, так и новомодные карго.

Короче, что надеть вместо? Что-то короче (шорты) или длиннее (чиносы, карго).

6. Кроссовки из плотной кожи

В таких кроссовках просто жарко. Мы понимаем, что вы души не чаете в своих кожаных New Balance, но подумайте сами: мало того что в такой обувке вы нещадно потеете, так на нее еще и жара негативно влияет. Определенному сезону — определенная обувь, поэтому не нужно расхаживать в осенних «найках» летом.

Кроссовки из легких материалов — это летний мастхэв. Присмотритесь к Reebok Aztrek, Nike M2K Tekno и Adidas Young-96: у них актуальный массивный силуэт, есть «дышащая» сетка и нет образа обуви из спортзала.

Короче, что надеть вместо? Снова: чувак, просто другие кроссовки.

7. Клетчатая рубашка с коротким рукавом

Клетчатая рубашка — это обязательный атрибут ковбоев и карикатурных скейтеров-подростков, но никак не трендовая вещь. Она должна была остаться в 2007-м, но до сих пор прячется в наших шкафах — пора ее оттуда выбросить. И не надо думать, что короткий рукав спасает положение — это еще хуже. Такая клетчатая рубашка делает из молодого человека пенсионера.

Идеальная летняя рубашка с коротким рукавом — гавайская рубашка. Пальмы и цветы на ней не обязательны, это может быть любой интересный принт — от замысловатой геометрии до контрастного анимализма. Если разнообразных рисунков вам мало, присмотритесь к крою и примерьте гавайские рубашки с V-образными и обрезанными воротниками. Экспериментируйте — это весело!

Короче, что надеть вместо? Какую-нибудь гавайскую рубашку на стиле.

8. Панамы

Покрасовавшись на модниках в 2017-м, панамы вновь вернулись на головы дачников и рыбаков. Да, некоторые модели выглядят иронично и интересно, но большинство панам не красит, а упрощает образ своего носителя, превращая его из модника в участника «Грибов».



Скриншот из клипа «Тает Лед» группы «Грибы», YouTube

Если вам нужно чем-то укрыть свою голову, делайте ставку на кепку. Модели с прямыми козырьками оставьте олдскульным рэперам, а свой гардероб пополните моделью с изогнутым козырьком: и стильно, и макушку не напечет.

Короче, что надеть вместо? Обычную кепку с изогнутым козырьком.

9. Вьетнамки

В такой обуви хорошо разгуливать по пляжу или кромке бассейна, но не по городским улицам. Неважно, из чего сделаны вьетнамки: перемычка между пальцев и плоская подошва не позволят вам чувствовать себя комфортно. Зачем терзать себя, если есть другие варианты?



Фото: pixabay.com

К примеру, сандалии. Они могут быть спортивными, с липучками и ортопедической подошвой, или классическими, кожаными. Фасон, толщина подошвы, количество ремешков, застежек и завязок — критериев для отбора огромное количество. Приятный момент: сандалии хорошо сочетаются с шортами, которые мы описывали чуть выше.

Короче, что надеть вместо? Любые сандалии.

10. Штаны на резинках

Джоггеры покупают из-за того, что это якобы удобно. Мол, ничего не болтается, надел — и пошел. Однако у вас ничего не будет болтаться, если подбираете брюки по размеру — в таком случае не придется ходить в штанах, актуальных для работников спецслужб. Штаны на резинках — это ода лени, текст которой нужно скорее позабыть.

Если вы боитесь, что обычные брюки будут волочиться по обуви, подворачивайте штаны или выбирайте укороченные модели. Такие брюки, сделанные из денима, льна или хлопка, должны заканчиваться на пять сантиметров выше косточки на щиколотке. Уверяем: в такой модели вы будете одновременно и раскованным, и стильным.

Короче, что надеть вместо? То же, что мы советовали в пункте 5.

Как вообще надо одеваться парню?



Роберт Воронецкий. Фото: vk.com/robert.voronetsky

Советует Роберт Воронецкий, дизайнер и основатель бренда Ceremony:

— Начнем снизу. Массивные кроссовки никуда не ушли, актуальны кеды Converse, Vans. Главное — не ходить в эспадрильях: мужчинам в них нельзя ходить, это точно. Для любителей черных луков туфли Dr. Martens — это мастхэв.

Я недавно видел мужика в килте — очень стильно. Хороший расклад — классические черные брюки. Если берете шорты, то ни в коем случае не обтягивающие джинсовые.

Спортивные штаны — это классно, только они должны быть без резинок. Хороший вариант — Adidas, если позволяет бюджет — Kappa. Если ты совсем отбитый модник, то можно брать футбольные шорты, это классно — они широкие и яркие.

На верх берем футболки, желательно минималистические — это всегда модно. Если рассматриваете рубашки с коротким рукавом, не берите модели с воротником-стойкой. Это должен быть пляжный чилл-вариант, его сейчас много в масс-маркете. Вообще, цветные рубашки — это продолжительный тренд, который до нас докатывается с опозданием.

Бейсболки на голове — отлично. И очки, желательно узкие и прямоугольные — такой дизайн актуален и смотрится годно. И если ты модник с деньгами, классно иметь разного рода кольца, перстни — сейчас не обязательно придерживаться классических устоев.