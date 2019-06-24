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Европейские игры: в Минске наградили призеров легкоатлетических соревнований

25.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Королева спорта. По итогам четвертого соревновательного дня на Вторых Европейских играх в Минске вручили девять комплектов наград в соревнованиях по легкой атлетике, передает «МИР 24».

В соревнованиях участвовали спортсмены из 25 стран. Большую часть медалей завоевали представители России и Беларуси. После церемонии у зрителей была возможность пообщаться с атлетами и сделать с ними селфи.

«Когда я победила, это неимоверная радость. Сейчас, когда я выхожу и смотрю, что люди смотрят и люди болеют за меня, это что-то из области фантастики», – призналась чемпионка II Европейских игр по легкой атлетике из Беларуси Татьяна Холодович.

«Молодцы организаторы, они развели команды России, Украины и Беларуси по разным группам, потому что представьте, каково местным было бы болеть за всех сразу. Они бы разрывались. Конечно, они болели бы за своих, а так мы получили такую долю внимания», – отметил призер II Европейских игр по легкой атлетике из России Илья Иванюк.

В общекомандном зачете на Европейских играх лидирует Россия. У нее 48 медалей, в том числе 22 золотых. На втором месте – Беларусь, на третьем – Грузия. У этих стран, соответственно, 38 и 20 наград разного достоинства.



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Теги: Минск
 
 
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По итогам четвертого соревновательного дня на Вторых Европейских играх в Минске вручили девять комплектов наград в соревнованиях по легкой атлетике.
 
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