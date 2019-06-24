Европейские игры: в Минске наградили призеров легкоатлетических соревнований

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Королева спорта. По итогам четвертого соревновательного дня на Вторых Европейских играх в Минске вручили девять комплектов наград в соревнованиях по легкой атлетике, передает «МИР 24».

В соревнованиях участвовали спортсмены из 25 стран. Большую часть медалей завоевали представители России и Беларуси. После церемонии у зрителей была возможность пообщаться с атлетами и сделать с ними селфи.

«Когда я победила, это неимоверная радость. Сейчас, когда я выхожу и смотрю, что люди смотрят и люди болеют за меня, это что-то из области фантастики», – призналась чемпионка II Европейских игр по легкой атлетике из Беларуси Татьяна Холодович.

«Молодцы организаторы, они развели команды России, Украины и Беларуси по разным группам, потому что представьте, каково местным было бы болеть за всех сразу. Они бы разрывались. Конечно, они болели бы за своих, а так мы получили такую долю внимания», – отметил призер II Европейских игр по легкой атлетике из России Илья Иванюк.