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Европейские игры: в Минске наградили призеров легкоатлетических соревнований
25.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Королева спорта. По итогам четвертого соревновательного дня на Вторых Европейских играх в Минске вручили девять комплектов наград в соревнованиях по легкой атлетике, передает «МИР 24».
В соревнованиях участвовали спортсмены из 25 стран. Большую часть медалей завоевали представители России и Беларуси. После церемонии у зрителей была возможность пообщаться с атлетами и сделать с ними селфи.
«Молодцы организаторы, они развели команды России, Украины и Беларуси по разным группам, потому что представьте, каково местным было бы болеть за всех сразу. Они бы разрывались. Конечно, они болели бы за своих, а так мы получили такую долю внимания», – отметил призер II Европейских игр по легкой атлетике из России Илья Иванюк.
В общекомандном зачете на Европейских играх
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По итогам четвертого соревновательного дня на Вторых Европейских играх в Минске вручили девять комплектов наград в соревнованиях по легкой атлетике.
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