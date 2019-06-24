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Под Минском работник СТО на скорости 250 км/ч удирал от ГАИ

25.06.2019 08:13 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Под Минском работник СТО на скорости 250 км/ч удирал от ГАИ
УВД Минского облисполкома

Наряд специального подразделения по обеспечению безопасности дорожного движения ГАИ УВД Минского облисполкома нес службу на 11 км автодороги М3 МинскВитебск.

Внимание сотрудников привлек BMW X5 М. Машина ехала с превышением скорости и была без номеров.

На требование остановиться водитель лишь ускорился до 250 км/ч. Однако оторваться от ГАИ не удалось. Тогда мужчина решил оторваться возле леса. Однако правоохранители блокировали выезды. В итоге нарушителю пришлось остановиться, сообщили в УВД Минского облисполкома. 

Выяснилось, за рулем авто был 27-летний водитель – работник СТО, куда хозяин дорогой машины отправил ее на ремонт. Автолюбитель решил испытать BMW в действии. 

Под Минском работник СТО на скорости 250 км/ч удирал от ГАИ
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Теги: Витебск, Минск
 
 
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