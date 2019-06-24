Под Минском работник СТО на скорости 250 км/ч удирал от ГАИ

Источник материала: Аргументы и факты

Наряд специального подразделения по обеспечению безопасности дорожного движения ГАИ УВД Минского облисполкома нес службу на 11 км автодороги М3 Минск – Витебск.

Внимание сотрудников привлек BMW X5 М. Машина ехала с превышением скорости и была без номеров.

На требование остановиться водитель лишь ускорился до 250 км/ч. Однако оторваться от ГАИ не удалось. Тогда мужчина решил оторваться возле леса. Однако правоохранители блокировали выезды. В итоге нарушителю пришлось остановиться, сообщили в УВД Минского облисполкома.