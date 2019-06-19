Скоро амнистия

Источник материала: Клiч Радзiмы

Законопроект об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков внесен в парламент, сообщила журналистам начальник управления исполнения приговоров Департамента исполнения наказаний МВД полковник внутренней службы Жанна Батурицкая, передает корреспондент БЕЛТА. «Разработанный проект закона одобрен главой государства. Он внесен на рассмотрение в парламент, в ближайшее время будет рассмотрен депутатами», — сказала Жанна Батурицкая. Традиционно предлагается освободить лиц, относящихся к так называемой льготной категории осужденных, которые совершили нетяжкие преступления. Это несовершеннолетние, женщины и мужчины, имеющие детей в возрасте до 18 лет, беременные женщины, пенсионеры, инвалиды I и II группы, больные онкологическими заболеваниями. Отдельной категории осужденных предусмотрено сокращение срока на один год, а несовершеннолетним — на два года. Амнистия будет применяться только к лицам, которые положительно характеризуются и полностью возместили ущерб, причиненный преступлением. Предлагается не распространять амнистию на тех, кто ранее ею воспользовался, но вновь совершил преступление. Это же относится и к тем, кто злостно нарушает установленный порядок отбывания наказания, особо опасным рецидивистам. Предполагается также, что амнистия не будет распространяться на тех, кто совершил определенные категории преступлений. Среди них преступления против жизни и здоровья человека, против половой неприкосновенности, связанные с незаконным оборотом наркотиков, совершенные организованной группой, коррупционные преступления. Принятие закона об амнистии и его реализация не повлечет за собой ухудшения криминогенной обстановки. «Амнистия применяется, как правило, к лицам, которые впервые осуждаются к лишению свободы, — пояснила Жанна Батурицкая. — Освобождаются те, кто осужден за преступления, не относящиеся к категории тяжких либо не представляющие большой общественной опасности». Законопроект разрабатывался по поручению Президента Министерством внутренних дел совместно с Верховным судом, Генеральной прокуратурой и другими заинтересованными ведомствами.

Читать полностью: https://www.belta.by/society/view/zakonoproekt-ob-amnistii-v-svjazi-s-75-letiem-osvobozhdenija-belarusi-vnesen-v-parlament-352426-2019/