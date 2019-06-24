Сергей и Наталья Шабайловы из Шумилино ездят на рыбалку вместе

Источник материала: Герой працы

Ездят на рыбалку вместе

На Шумилинщине рыбалка – популярное хобби, к тому же не только среди мужчин, но и среди определенного круга женщин. Казалось бы, что связывает женщину и рыбалку – это же чисто мужское увлечение? Кроме анекдотов о рыбалке, вроде бы, ничего. А вот и неправда, некоторые шумилинцы отправляются на рыбалку даже супружескими парами. Как, например, Сергей и Наталья Шабайловы из Шумилино.





Удить рыбу совместно они стали ещё до свадьбы. Женаты молодые люди всего второй год, а вместе уже 7 лет. После трудного дня едут на озеро половить рыбку, частенько засиживаются дотемна. Как у любых рыбаков, есть свои любимые места, куда они постоянно выезжают порыбачить. Ловить супруги предпочитают исключительно на озёрах и с берега. Мест, где закидывали свои удочки Шабайловы, очень много. Как и все заядлые рыбаки, гордятся своими уловами. Самым крупным трофеем была щука 6,3 кг, лещ 1,6 кг и карась 700 гр. На вопрос «Кто поймал?» только улыбаются – «Вместе!».

В памяти Сергея сохранились те приятные минуты, когда старший брат Александр брал его на рыбалку (именно он и привил любовь к этому занятию): как одевал по форме, как учил цеплять наживку на крючок и забрасывать удочку, как вместе ловили щук на живца и вели тетрадь (кто, сколько и какого размера поймал щуку), как радовались богатым уловам...

Рыболовных принадлежностей у семейной пары полный гараж. Прикупили даже резиновую лодку.

– Польза от нашего общего занятия очевидна – рыбу в магазине не покупаем. Больше, конечно, нравятся щуки, – признается Наталья.

Пойманную рыбу Сергей чистит сам. А Наталья готовит из неё вкусные блюда. Есть в семье Шабайловых фирменные блюда. Очень любят рыбу на костре и фаршированные варианты блюд. Пробуют всегда по-разному, добавляя новые ингредиенты. Ну а сырой рыбкой очень любит лакомиться их любимец – кот Кузя.

За много лет на крючок их удочек попадались не только щуки, лещи, караси, но и окуньки, сомики. Выработались у семейной пары и определенные правила: маленькую рыбешку выпускать обратно в воду, одеваться удобно и по погоде, готовиться к рыбалке заранее – сварить прикорм, накопать червей, проверить удочки.

Сергей и Наталья Шабайловы считают рыбалку своим семейным хобби. Очень любят вкусно поесть на природе. Прямо у водоема сделать фото и отправить своим друзьям. После рыбалки сразу залезть в баньку и хорошенько попариться. Что может быть лучше?

Ольга КОТИКОВА,

внештатный корреспондент.

Надрукавана ў №49 ад 25.06.2019 г.