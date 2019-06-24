Источник материала: Интерфакс

Болезнь научила Катю ценить и любить жизнь, уметь сопереживать, помогать и быть умной. Она мечтает стать музыкантом, и очень надеется на выздоровление - написала мама Кати Ясюкевич в Фонд "Шанс".



У Кати Ясюкевич из Новогрудка ювенильный ревматоидный артрит (сокращенно ЮРА) – хроническое воспалительное заболевание суставов, которое помимо конечностей поражает и внутренние органы. Долгие годы врачам не удавалось поставить точный диагноз – девочку наблюдали онкогематологи, эндокринологи, инфекционисты, ревматологи. Лишь в 2017 году после очередного обследования в России стало окончательно ясно, что основной диагноз Кати отягощен к тому же синдромом Макла-Уэллса. "Нам очень повезло, что после стольких лет скитаний и долгих обследований Катюше установили правильный диагноз. Мы наконец-то узнали, как бороться с недугом", - рассказывает Наталья, мама Кати Ясюкевич.

В течение многих лет Катя перепробовала разные варианты лечения: от стандартной гормональной терапии до дорогостоящих препаратов нового поколения. Фонд "Шанс" в 2017 году уже помогал семье Кати с оплатой лекарства, однако, к огромному сожалению, результатов от проведенной терапии нет.

Из письма мамы Кати: "Головные боли стали беспокоить её сильнее и чаще, Катя просыпалась с плачем и стонами, облегчение от приступов приносил только сон. Её стала чаще и сильнее беспокоить боль в конечностях, суставы стали деформироваться, нарушилась подвижность".

Из-за редчайшей формы заболевания и сложности в подборе эффективного лечения врачами Республиканского центра детской кардиоревматологии было рекомендовано начать прием нового препарата Канакинумаб (Иларис). Данный препарат пока еще не зарегистрирован в Беларуси и не может быть предоставлен Кате бесплатно, однако его применение в мире уже доказало положительный эффект. У пациентов, принимающих данный препарат, значительно уменьшается воспаление суставов, снижается интенсивность болевых ощущений, в том числе уходят сильные головные боли, отмечается общее улучшение качества жизни.

К сожалению, цена здоровья очень высока. Годовой курс лечения составляет 7 677 600 рос. руб. (в эквиваленте $122 000). Учитывая тяжелое течение болезни, лечение необходимо начать как можно скорее.

Уважаемые благотворители, мы просим вас помочь Кате Ясюкевич. Благодаря вашей помощи у каждого подопечного Фонда "Шанс появляется шанс на здоровую жизнь.

Вы можете помочь Кате Ясюкевич, совершив пожертвование с помощью банковской карты прямо на нашем сайте .

Также вы можете сделать пожертвование в любом банке через систему ЕРИП → Благотворительность, общественные объединения → Помощь детям, взрослым → Фонд "Шанс" → Пожертвование Кате Ясюкевич.

Фонд "Шанс" искренне благодарит за помощь всех неравнодушных к детской беде людей. Спасибо за ваше участие!