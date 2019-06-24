ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Фонд "Шанс" обращается за помощью для Кати Ясюкевич

25.06.2019 08:03 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Болезнь научила Катю ценить и любить жизнь, уметь сопереживать, помогать и быть умной. Она мечтает стать музыкантом, и очень надеется на выздоровление - написала мама Кати Ясюкевич в Фонд "Шанс".

Фонд "Шанс" обращается за помощью для Кати Ясюкевич
У Кати Ясюкевич из Новогрудка ювенильный ревматоидный артрит (сокращенно ЮРА) – хроническое воспалительное заболевание суставов, которое помимо конечностей поражает и внутренние органы. Долгие годы врачам не удавалось поставить точный диагноз – девочку наблюдали онкогематологи, эндокринологи, инфекционисты, ревматологи. Лишь в 2017 году после очередного обследования в России  стало окончательно ясно, что основной диагноз Кати отягощен к тому же синдромом Макла-Уэллса. "Нам очень повезло, что после стольких лет скитаний и долгих обследований Катюше установили правильный диагноз. Мы наконец-то узнали, как бороться с недугом", - рассказывает Наталья, мама Кати Ясюкевич.

В течение многих лет Катя перепробовала разные варианты лечения: от стандартной гормональной терапии до дорогостоящих препаратов нового поколения. Фонд "Шанс" в 2017 году уже помогал семье Кати с оплатой лекарства, однако, к огромному сожалению, результатов от проведенной терапии нет.     

Из письма мамы Кати: "Головные боли стали беспокоить её сильнее и чаще, Катя  просыпалась с плачем и стонами, облегчение от приступов приносил только сон. Её стала чаще и сильнее беспокоить боль в конечностях, суставы стали деформироваться, нарушилась подвижность".

Из-за редчайшей формы заболевания и сложности в подборе эффективного лечения врачами Республиканского центра детской кардиоревматологии было рекомендовано начать прием нового препарата Канакинумаб (Иларис). Данный препарат пока еще не зарегистрирован в Беларуси и не может быть предоставлен Кате бесплатно, однако его применение в мире уже доказало положительный эффект. У пациентов, принимающих данный препарат, значительно уменьшается воспаление суставов, снижается интенсивность болевых ощущений, в том числе уходят сильные головные боли, отмечается общее улучшение качества жизни.

К сожалению, цена здоровья очень высока. Годовой курс лечения составляет 7 677 600 рос. руб. (в эквиваленте $122 000). Учитывая тяжелое течение болезни, лечение необходимо начать как можно скорее.

Уважаемые благотворители, мы просим вас помочь Кате Ясюкевич. Благодаря вашей помощи у каждого подопечного Фонда "Шанс появляется шанс на здоровую жизнь.

Вы можете помочь Кате Ясюкевич, совершив пожертвование с помощью банковской карты прямо на нашем сайте.

Также вы можете сделать пожертвование в любом банке через систему ЕРИП → Благотворительность, общественные объединения → Помощь детям, взрослым → Фонд "Шанс" → Пожертвование Кате Ясюкевич.

Фонд "Шанс" искренне благодарит за помощь всех неравнодушных к детской беде людей. Спасибо за ваше участие!        

 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Болезнь научила Катю ценить и любить жизнь, уметь сопереживать, помогать и быть умной. Она мечтает стать музыкантом, и очень надеется на выздоровление - написала...
 
Новости дня
Новости разные
 
Возможностью оплатить проезд банковской картой на БелЖД воспользовалось уже более 1100 пассажиров из 13 стран
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.06.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Радзiма
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика